В Таджикистане в результате схода снежной лавины погибли 15 человек

CentralAsia (TJ) - В результате схода лавин на жилые дома в Хороге (Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана погибли 15 человек, 12 пострадали. Об этом сообщает КЧС Таджикистан.

«Погибли 14 человек на территории ГБАО и 1 на территории Варзобского района», - говорится в сообщении.

По данным КЧС, пострадали 35 жилых домов и 5 хозяйственных объектов.

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По данным КЧС, с 13 по 15 февраля на территории ГБАО зарегистрировано 27 случаев схода лавин. С целью эвакуации населения из опасных участков в безопасные места были эвакуированы в Ванджском районе – 11 хозяйств, в Рушанском районе – 335 хозяйств, в Шугнанском районе – 10 хозяйств, в Рошткалинском районе – 39 хозяйств и в городе Хорог – 17 хозяйств.

Толщина снежного покрова в Хороге в настоящее время составляет 95 см, в Дарвазском районе - 35 см, в Сагирдаште - 90 см, в Ванджском районе - 60 см, в высокогорных селах - до 1,20 см, в Рушанском районе - 35 см, в Шугнанском районе - 60 см, в Рошткалинском районе - 35 см, в Ишкашимском районе - 20 см, в высокогорных селах - 90 см.

По данным синоптиков опасность схода лавин будет сохраняться до 19 февраля.

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