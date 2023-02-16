За 2022 год в Таджикистане произошло 22 481 преступление

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CentralAsia (TJ) - В 2022 году в Таджикистане зарегистрировано 22 481 преступление, что по сравнению с 2021 годом на 1 637 фактов меньше. Об этом сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

Органы внутренних дел выявили 14 612 преступлений, раскрытие составляет 82,3%.

За отчётный период совершены:

- кражи – 4868,

- мошенничество – 1856,

- хулиганство – 1103,

- экономические преступления – 250,

- умышленное причинение вреда здоровью – 131,

- грабежи – 130,

- убийства и покушения – 58,

- разбои – 37,

- торговля людьми – 24,

- изнасилования – 23 факта.

За этот период несовершеннолетними было совершено 737 преступлений (2021 - 763), а молодёжью - 3572 (2021-4759).

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