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Резников заявил, что останется на посту главы Минобороны Украины по решению Зеленского
Алексей Резников
Алексей Резников
Предыстория: Министр обороны Украины может покинуть должность на следующей неделе, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что он остался на своем посту по решению президента Владимира Зеленского. Ранее в Верховной раде допускали, что на место господина Резникова будет назначен Кирилл Буданов из Главного управления разведки (ГУР).

«Да, это было решение моего президента»,— сказал министр обороны Украины в ответ на вопрос Reuters, останется ли он на своем посту. Вместе с тем он сообщил, что Владимир Зеленский обсуждал его возможное назначение на ведущую роль в юридическом процессе по привлечению России к ответственности за возможные военные преступления.

После скандала с закупками продуктов питания для украинских военных по завышенным ценам в министерстве анонсировали кадровые изменения.

5 февраля депутат Верховной рады Ярослав Железняк допустил, что Алексея Резникова переведут на работу в Министерство стратегических отраслей промышленности, тогда как нынешний глава ведомства Павел Рябинкин покинет свой пост.

11 февраля партия «Слуга народа» предложила законодательно разрешить военным занимать пост министра обороны Украины. С 2018 года этот пост могут занимать только гражданские лица (в том числе бывшие военные).

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