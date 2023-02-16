В Таджикистане за два года из незаконного оборота изъято 3,4 тонны наркотиков
- Таджикистан, общество
- 13:45, 16 февраля 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (TJ) - Органы внутренних дел Таджикистана в 2022 году изъяли из незаконного оборота 1 тонну 412 кг наркотических средств, а в 2021 году – 2 тонны 30 кг. Об этом сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.
В прошлом году в Таджикистане конфисковано 500 единиц огнестрельного оружия и других боеприпасов.
Также на территории страны выявлено 36 случаев подпольного религиозного обучения. 8 граждан Таджикистана, получившие незаконное религиозное обучение в зарубежных государствах, были возвращены на Родину.
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