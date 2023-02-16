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Взрыв прогремел у ног главы Минздрава Турции в зоне землетрясения. Видео

CentralAsia (CA) -  Пламя вспыхнуло рядом с главой Минздрава Турции Фахреттином Коджа, когда он разговаривал с медиками в зоне землетрясения, сообщает Ahaber.

«Когда министр здравоохранения Фахреттин Коджа общался с медицинским персоналом, в печи взорвался уголь», - пишет издание.

Сообщается, что здоровью министра ничего не угрожает.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, общее число жертв в обеих странах превысило 41 тыс.

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