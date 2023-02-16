После утраты силы закона о елбасы сайт Назарбаева поменял свой адрес

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Официальный сайт первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сменил доменное имя с Elbasy.kz на Nazarbayev.kz, передает Tengrinews.kz.

Теперь, если набрать в адресной строке Elbasy.kz, пользователя автоматически переведет на сайт Nazarbayev.kz.

Изменилась и шапка сайта. Если раньше там было написано «Официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева», то теперь в названии убрали слово «Елбасы».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон Республики Казахстан «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы».

В Казахстане вступили в силу изменения и дополнения в Конституцию, которые поддержали граждане республике, по итогам проведенного референдума. Туда вошло и исключение из основного закона страны всех упоминаний о первом президенте Нурсултане Назарбаеве.

Счета и имущества членов семьи Назарбаева теперь утратили право неприкосновенности. Полномочия экс-президента будут регулироваться Конституцией и законом о президенте Казахстана.

По словам министра юстиции Азамата Ескараева, для экс-президента сохраняются все гарантии неприкосновенности.

«Для экс-президента сохраняются все гарантии неприкосновенности. Честь и достоинство, статус неприкосновенны», - сказал министр.

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