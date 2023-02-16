Число погибших при землетрясениях в Турции и Сирии приблизилось к 42 тыс. человек

CentralAsia (CA) - При землетрясениях в Турции погибли 36 187 человек, сообщило Anadolu со ссылкой на данные агентства по чрезвычайным ситуациям. Ранее было известно о 35 тыс. погибших. Пострадали 108 068 человек. С момента первого землетрясения в Турции зафиксировали более 4,3 тыс. повторных подземных толчков.

Общее число погибших в Сирии достигло 5 800 человек, включая погибших в повстанческом анклаве и в районах, контролируемых правительством, пишет Аljazeera. Общее число погибших в обеих странах достигло 41 987 человек.

Как сообщал ранее президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган, из зон, затронутых землетрясением, эвакуировали 2,2 млн человек, временное жилье получили 1,6 млн человек. Власти Турции ведут расследования против 221 подозреваемого среди сотрудников и руководителей подрядных организаций из-за нарушений при строительстве жилых домов, которые были обнаружены после землетрясений.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.