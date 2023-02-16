В Таджикистане в 2022 году зарегистрировано 1096 ДТП и 1262 пожара

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в 2022 году произошло 1096 автомобильных аварий это на 6 случаев меньше по сравнению с 2021 годом, погибли 416 человек — это на 21 человек больше чем в 2021 году. Также сообщается о 1197 пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

Также в Таджикистане произошло 1262 пожара на 66 пожаров больше чем в 2021 году, в результате которых погибли 19 граждан. В 2021 году погибло на одного человека меньше.

Сумма ущерба составляет 58 млн 716 тыс. сомони. Сумма сохранённого от пожара имущества составляет 806 млн 356 тыс. 98 сомони.

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