Появилось снятое 40 лет назад видео подводных съемок обломков «Титаника»

CentralAsia (CA) - В сети появилось уникальное видео подводных съемок затонувшего «Титаника», снятое в 1986 году. Соответствующий ролик публикует ABC News.

Новые кадры из более чем 80-минутного редкого и в основном недоступного публике видео поступили из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) в американском Массачусетсе, который сотрудничал с французскими исследователями в обнаружении останков корабля.

«Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул в Северной Атлантике в апреле 1912 года. Около 1500 человек погибли во время первого рейса корабля из Саутгемптона (Англия) в Нью-Йорк (США). 712 спасшихся подобрал пароход «Карпатия».

Океанограф Вудс-Хоул Роберт Баллард и французский исследователь Жан-Луи Мишель обнаружили большие куски мусора в 1985 году почти на 4 км ниже поверхности Атлантики, примерно в 650 км от Ньюфаундленда. В следующем году Баллард возглавил экспедицию, записывая видео внутри корабля с помощью глубоководного подводного аппарата «Элвин» и меньшей, более маневренной удаленной камеры под названием «Джейсон-младший», которая могла проходить через узкие отверстия.

Показ отснятого материала приурочен к 25-летию обновленной версии оскароносного фильма «Титаник» режиссера Джеймса Камерона.

«Спустя более века после гибели «Титаника» человеческие истории, воплощенные в великом корабле, продолжают находить отклик. Публикуя эти кадры, институт помогает рассказать важную часть истории, которая охватывает поколения и весь земной шар», - заявил Джеймс Камерон.

В ролике говорится, что кадры «отражают некоторые замечательные достижения погружения» команды под руководством Балларда. Более поздние посещения глубин выявили признаки разложения обломков «Титаника», который при затоплении раскололся на два больших куска.