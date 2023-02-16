Лукашенко назвал условие для участия Белоруссии в конфликте с Украиной

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами назвал условие для участия Белоруссии в военной операции на территории Украины, передает БелТА.

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший», — сказал он.

Вместе с тем белорусский лидер призвал к мирным переговорам. «Хотите мира в Украине — давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять», — заявил Лукашенко.

Лукашенко считает, что Украина сейчас находится в наиболее выгодных условиях для прекращения военных действий. В связи с этим он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в недальновидности.

«Любая война заканчивается миром, так давайте сейчас ее закончим. Сейчас более выгодные условия для Украины. Закончить эту войну и дальше двигаться. И тут Украину будут поддерживать все. А я буду первым», - заявил он на встрече с иностранными журналистами в Минске.

Президент хотел бы оказаться за столом переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине, где бы те ни состоялись.

«Сейчас эйфория: «агрессор» и прочее. Вроде справедливо. И так далее и тому подобное. Сейчас это так. Но пройдет время, люди, видите, в какой ситуации - и не только на Донбассе, но и во Львове, и люди у него (Владимира Зеленского) спросят: «Почему мы всю жизнь должны мучиться? Ради чего? Что дальше?» А дальше у Зеленского - до последнего украинца война и так далее. Кому это нравится?» - отметил Лукашенко.

Он считает, что Зеленский как дальновидный политик должен немного заглянуть вперед - «и не бегать по Западной Европе и просить F-16 или еще какие-то истребители и РСЗО дальнего действия», «а должен думать о том, как прекратить войну, чтобы не погибли еще там 100-200-300 тысяч украинцев».

«Просто Зеленский должен понимать: он - президент, это его страна, его государство и надо проводить самостоятельную политику. Не можешь (то, что он не может, мы это видим) - значит, будут делать другие. Кто - я уже сказал. В этой ситуации. Возможно, она изменится и другие люди будут договариваться», - добавил Лукашенко.

Лукашенко неоднократно заявлял, что Минск не намерен принимать участие в военных действиях против Украины. Еще в мае 2022 года он заявил, что в этом «нет необходимости». но уже 4 октября он признал, что в военной операции Белоруссия все же принимает участие, хотя и косвенно, не отправляя военных в зону боевых действий. По его словам, цель Минска заключается в том, чтобы не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию и не допустить удара по ее территории.