В Узбекистане работа заключённых в период отбывания наказания будет включаться в трудовой стаж

CentralAsia (UZ) - Узбекистанцам, содержащимся в заключении, зачтут работу за решеткой в трудовой стаж при назначении пенсии. Закон о внесении соответствующих поправок в нормативные акты президент республики Шавкат Мирзиёев подписал 15 февраля, сообщает пресс-служба Минюста РУз.

Согласно дополнению к закону «О государственном пенсионном обеспечении граждан», срок заключения, во время которого осужденный трудился в колонии, включат в стаж при условии, если в этот период пенитенциарное учреждение выплачивало за него социальный налог.

Кроме того, в Уголовно-исполнительный кодекс добавили критерии определения, находится ли осужденный на пути к исправлению, в частности, насколько добросовестно он относится к труду, принимает ли участие в культурно-просветительских мероприятиях, соблюдает ли установленные правила внутреннего распорядка.

Каждый квартал специальная комиссия будет оценивать поведение арестантов с учетом данных критериев и заносить соответствующие сведения в их личные дела.

Законопроект, предусматривающий внесение срока, проведенного в неволе, в трудовой стаж при оформлении пенсии депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана приняли в августе 2022 года.

Эксперты подчеркивали, что утверждение указанных норм приведет к улучшению условий отбывания наказания и приближению их к международным стандартам.

В Узбекистане осужденным, отбывшим наказание в виде лишения свободы, государство предоставляет дотации в размере десяти минимальных окладов (примерно $800), которые можно потратить на создание и развитие собственного бизнеса. По мнению Шавката Мирзиёева, такие меры способствуют предупреждению повторного совершения преступления из-за финансовой нужды.

По данным департамента исполнения наказаний при МВД, в Узбекистане действуют 54 исправительных колонии, в том числе 18 закрытых, 25 колоний-поселений и 11 следственных изоляторов.

В ноябре 2022 года комитет безопасности законодательной палаты Олий Мажлиса сообщил, что в республике насчитывается более 26 тысяч заключенных, из которых 18 тысяч содержатся в пенитенциарных учреждениях различного типа, еще 8 тысяч — в колониях-поселениях.