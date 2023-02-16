Генетическое разнообразие неандертальских мужчин было на опасно низком уровне, так как лишь немногие из них участвовали в размножении

Реконструкция неандертальца в натуральную величину в Неандертальском музее (Меттман, Германия)

CentralAsia (CA) - Отрывок из книги Майкла Морса и Димитры Папагианни «Неандертальцы. Недооцененные конкуренты Homo sapiens» (только вышла в издательстве Бомбора) передает Republic.ru.

Что говорят нам о неандертальцах их тела? Из базовой структуры костей мы знаем, что они были чрезвычайно крепкими. Судя по большому количеству повреждений, обнаруженных на костях, и относительно раннему предполагаемому возрасту смерти (немногие скелеты неандертальцев принадлежали людям, дожившим до сорока лет), мы можем предположить, что жизнь их была тяжелой.

Они, скорее всего, сражались с животными на близком расстоянии, применяя охоту из засады, придуманную еще во времена Homo heidelbergensis. И конечно, вполне вероятно, что неандертальцы сражались друг с другом, как и все человеческие группы.

Как и мы, неандертальцы были в основном правшами (кости показывают, что мышцы их правой руки были сильнее, чем мышцы левой). Однако, в отличие от нас, их правая рука была сильнее левой в разы (сегодня такое различие встречается редко, разве что у профессиональных теннисистов). Вполне вероятно, что неандертальцы выполняли повторяющиеся действия, такие как скобление шкур для одежды, что приводило к выраженной асимметрии тела.

Возможно, изготовление одежды посредством выскабливания шкур в те времена давалось чрезвычайно тяжело. Костяные иглы известны только из стоянок людей современного вида в более поздние периоды. Однако находка в 2020 году «волоконной технологии» (т.е. струны) в Абри-дю-Марас (Франция) указывает на то, что неандертальцы обладали способностью прикреплять каменные орудия к древку и изготавливать такие предметы, как веревки, мешки, сети и даже кое-какую одежду.

Неандертальцы развивались иначе, чем современные люди. Крис Стрингер и ряд его сотрудников изучали зубы представителей этого вида, в которых остаются следы роста, подобные годичным кольцам деревьев. Они утверждают, что неандертальцы созревали намного быстрее, чем Homo sapiens. Например, ребенок-неандерталец из Ле-Мустье показал уровень зрелости современного шестнадцатилетнего подростка, но, по оценкам, ему было всего двенадцать лет.

С другой стороны, Антонио Росас и его коллеги, изучавшие восьмилетнего мальчика-неандертальца из Эль-Сидрон, считают, что скорость его роста была такой же, как у нас сегодня, хотя, по их словам, его мозг развивался немного медленнее. Тем не менее зубы ребенка уже были сильно изношены, а это означает, что он выполнял работу по подготовке шкур.

Из всего перечисленного можно сделать вывод, что неандертальцы быстро взрослели — или, по крайней мере, начинали выполнять взрослые обязанности в раннем возрасте — и умирали молодыми. Несмотря на все трудности, они были заботливыми. Некоторые получали тяжелые травмы (которые мы можем видеть на частично заживших костях) и не могли бы выжить без поддержки.

Многие черты неандертальцев, в том числе их крепкое телосложение и коренастые тела, долгое время интерпретировались как приспособление к холодному климату. В рамках современных человеческих вариаций существует корреляция между широтой, на которой живут люди, и строением их тел.

Человеческое тело лучше приспособлено к холоду, когда площадь его поверхности меньше за счет более коротких конечностей, так как это способствует сохранению тепла — как гласит так называемое правило Аллена (названное в честь гарвардского зоолога XIX века Джоэла Асафа Аллена). Также существует правило Бергмана (названное в честь немецкого биолога XIX века Христиана Бергмана), которое связывает крупные размеры тела с низкими температурами.

Согласно этим правилам, тела неандертальцев отражают их долгое существование в холодном климате — в отличие от более стройных Homo sapiens. Но период вымирания неандертальцев кажется парадоксальным. Их тела приспособились к холоду во время предшествующего сильного оледенения. Около 37 тысяч лет назад климат Европы в очередной раз начал постепенно ухудшаться, и 26 тысяч лет назад настала кульминация — последний ледниковый максимум. Ко времени этого пика оледенения неандертальцы уже вымерли.

Почему они вымерли в не самый суровый холодный период, во время которого процветали более приспособленные к тропикам Homo sapiens? Физические качества явно не выводили наших предков вперед. Однако ученые считают, что терморегуляция неандертальцев давала им лишь небольшое преимущество перед их предками Homo erectus или такими конкурентами, как Homo sapiens, всего на 1ºC повышая устойчивость к холоду. Во время европейских зим и ледниковых периодов это слабо помогало, и неандертальцы все равно зависели от хорошей одежды, огня и, возможно, пищи с высоким содержанием жира, чтобы согреться.

Тем не менее их масса тела и пропорции имели свою цену. По сравнению с более грациозными Homo sapiens, неандертальцам требовалось больше калорий для поддержания своих мускулистых тел. Как они находили эти обильные припасы? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим диету неандертальцев.

Есть два способа реконструировать эту диету. Один из них — посмотреть на кости животных, выброшенные на стоянках. Этот метод может многое рассказать нам о том, что ели наши ближайшие родственники, выбирали ли они дичь в расцвете сил или довольствовались добычей старых и немощных зверей, а также в какие сезоны они стремились забивать животных. Но этот метод далеко не полон, поскольку он исключает растения, остатки которых плохо сохраняются, и крупную дичь, которую неандертальцы, вероятно, съедали там же, где убивали. Еще одна проблема заключается в том, что трупы животных могли быть принесены в пещеры другими хищниками.

Преодолеть эти недостатки археологи могут, изучая соотношение некоторых изотопов в древних костях и зубах. Извлекая костный коллаген (который происходит из пищевого белка) из останков неандертальца и выясняя соотношение стабильных изотопов углерода и азота, ученые могут получить представление о том, какие виды белка шли в пищу. Соотношение изотопов у хищников, как правило, отличается от соотношения изотопов у травоядных, поэтому археологи могут сравнить соотношения изотопов в неандертальском коллагене с соотношениями, обнаруженными у других животных из той же местности.

Этот метод, как и радиоуглеродное датирование, включает в себя уничтожение ценных останков неандертальцев, пусть даже самых малых, поэтому археологи не хотят делать это слишком часто. К счастью, соотношение стабильных изотопов можно определить в процессе радиоуглеродного датирования, поэтому обе процедуры могут проводиться в одной лаборатории на одном и том же материале.

Все вместе эти свидетельства рисуют неандертальцев как высших хищников, потреблявших огромное количество мяса, особенно от крупных млекопитающих, таких как мамонты. Они также употребляли в пищу лошадей, благородных оленей, северных оленей и бизонов. Множество стоянок показали, что неандертальцы были настоящими мясниками (т. е. они не подбирали животных, убитых другими хищниками, или животных, умерших естественной смертью, а выбирали лучшую добычу вместо самой слабой).

Совсем недавно появились новые доказательства того, что неандертальцы ели не только мясо. Антрополог Карен Харди изучала состав зубного налета их останков из Эль-Сидрон на северном побережье Испании и выяснила, что этот вид ел жареные овощи и ромашку, возможно, в лечебных целях. Аналогичное исследование зубов из Шанидара (Ирак) и Спи (Бельгия) подтверждает употребление в пищу растений, в том числе дикорастущих злаков.

Изучение бактерий на древних зубах показало, что как у неандертальцев, так и у ранних современных людей микробиом ротовой полости специализировался на высвобождении сахаров из крахмалистых продуктов. А значит, часть рациона неандертальцев составляли углеводы. Вероятно, они ели много орехов, корнеплодов и зерен, возможно, в некоторых случаях приготовленных.

Копролиты (окаменелые экскременты) из пещеры в Испании также показывают, что хоть неандертальцы и ели много мяса, они также питались и растительной пищей. Иными словами, их диета была гораздо более разнообразной, чем следует из одних только изотопных данных, хотя это не противоречит представлению о том, что неандертальцы были прежде всего мясоедами. По мнению археолога Клайва Гэмбла, «революция изотопов положила конец всем бесконечным домыслам о собирательстве и охоте и вынесла вердикт, что неандертальцы были высшими хищниками, хотя и не ели много рыбы, в отличие от самых ранних людей современного вида в Европе». Отказ от рыбы стал, пожалуй, самым большим отличием в питании неандертальцев от сменивших их в Европе Homo sapiens.

Есть одна часть Европы, где климат, окружающая среда и пищевые ресурсы сильно отличались от таких областей, как Франция, по которой складывается портрет неандертальцев как прежде всего мясоедов. Мы имеем в виду область, которую Клайв Финлейсон, директор Гибралтарского музея, более десяти лет изучавший пещеру Горама и другие стоянки неандертальцев в Гибралтаре, назвал «Средиземноморским Серенгети». Финлейсон утверждает, что пища, доступная неандертальцам в Испании в этот период, была более разнообразной, чем та, которую они находили в самом сердце Европы. Неандертальцы в Гибралтаре, вплоть до своего вымирания, ели кроликов и других травоядных, в том числе горных козлов и благородных оленей. Кроме того, они ели моллюсков, черепах, тюленей-монахов и, что кажется невероятным, дельфинов. Как и люди современного вида в Африке, неандертальцы здесь начали есть моллюсков с глубокой древности. Стоянки всего Средиземноморья и Ближнего Востока схожи с испанскими в том, что неандертальцы там ели мелкую дичь, а также черепах, морепродукты и растения.

Напомним, что в Африке большой скачок в поведении ранних современных людей, похоже, произошел в прибрежной среде, о чем свидетельствует множество важных стоянок и в Марокко, и в Южной Африке. Homo sapiens в то время, похоже, осознал важность моря, поскольку некоторые из первых в мире символических действий включали создание украшений из морских раковин. Конечно, возможно, что Homo sapiens просто выиграли из-за особой географии Африки (с ее длинными береговыми линиями, к которым прилегали пастбища со стадами дичи).

Напротив, география Европы такова, что основные прибрежные районы находились в менее продуктивных регионах на юге. Средиземноморское побережье не столь продуктивно, как побережье Южной Африки, где возникли некоторые из самых ранних современных форм поведения. И все же в Испании неандертальцы учились осваивать побережье и пользоваться его богатыми ресурсами. Проблема в том, что побережье Испании, как части Пиренейского полуострова, ограниченно, а Пиренеи, особенно в холодное время, служили барьером от остальной Европы. Есть свидетельства того, что неандертальцы потребляли моллюсков и в Италии и, похоже, ныряли за раковинами, чтобы использовать их в качестве орудий труда, но, как и в Испании и Португалии, они не смогли значительно расширить свою численность или ареал.

О чем говорит нам ДНК

Все чаще свидетельства ДНК позволяют составить более полное представление о том, какими были неандертальцы, а также пролить свет на обстоятельства их вымирания. Возможно, самым важным открытием является однородность их глобальной популяции. Наш собственный вид необычен по сравнению с другими приматами тем, что мы также очень однородны. Однако у неандертальцев и денисовцев было гораздо меньше генетических различий, чем у современных людей, даже за пределами Африки.

Первый ключ к разгадке малой изменчивости неандертальцев появился в 2000 году, когда ученые опубликовали три последовательности мтДНК — из долины Неандер, пещер Виндия (Хорватия) и Мезмайская (Россия). Согласно расчетам Сванте Пэабо, различия были довольно малы, а это означало, что все три особи имели относительно недавнего общего женского предка. Дальнейшие исследования и достижения в области секвенирования ДНК показали, что примерно 50 тысяч лет назад генетическое разнообразие неандертальцев стало уменьшаться.

Также имел место инбридинг. Высококачественный геном из кости пальца ноги неандертальской женщины из Денисовой пещеры в Сибири (первый геном неандертальца, когда-либо секвенированный с высоким качеством) показал, что в некоторых частях ее генома две нити ДНК были идентичны. Ее родители, должно быть, были близкими родственниками, возможно, двоюродными братом и сестрой. Среди недавних предков денисовской женщины также было распространено близкородственное скрещивание, что обычно является признаком небольших групп, живущих в относительной изоляции.

В 2021 году Пэабо и его коллеги Бенджамин Петер и Лауриц Сков смогли сравнить гены дюжины отдельных неандертальцев, в основном из Чагырской пещеры на Алтае. Они обнаружили, что мужчины приходились друг другу близкими родственниками, то есть неандертальцы были патрилокальными. Это означает, что мужчины, как правило, остаются в семье, а женщины покидают свою исходную группу. Исследование также показало, что генетическое разнообразие мужчин было на опасно низком уровне, так как лишь немногие из них участвовали в размножении. Возможно, эта проблема была особенно серьезной для сибирских неандертальцев, живших в стороне от более населенных районов на западе. Или, может быть, вид в целом просто шел к вымиранию.

Что ДНК говорит нам о внешности неандертальцев? Как и у современных людей, у них были гены зеленых глаз и рыжих волос. Многие ученые предполагают, что в ходе эволюции в Европе неандертальцы стали светлокожими. Удивительно, но генетика также говорит нам, что они могли улыбаться, чтобы показать дружелюбие и, возможно, завоевывать сексуальных партнеров.

Что касается их способностей, гены подтверждают, что у неандертальцев была какая-то форма речи. Как и у современных людей, у них имелся ген под названием FOXP, первоначально провозглашенный «языковым геном». Он связан с мелкой моторикой, координацией движений и функциями, необходимыми для производства сложных звуков, а также, предположительно, для изготовления сложных каменных орудий. Это значит, что оба вида унаследовали FOXP от общего предка.