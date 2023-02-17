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Из-за проблем со здоровьем Пласидо Доминго, его заменил монгольский баритон

CentralAsia (MNG) -  Народный артист Монголии Амартувшин Энхбат выступил на сцене знаменитого театра «Метрополитен» в Нью-Йорке, США, который является одним из самых престижных театров мира.

13 февраля 2023 года он исполнил роль Жоржа Жермона в опере Верде «Травиата» вместо Пласидо. Потому что Пласидо Доминго, известный испанский оперный певец, простудился и не мог петь.

Teatro del Maggio через свой официальный сайт сообщил, что состояние Пласидо Доминго не улучшилось, поэтому 15 февраля вместо него вновь выступил Амартувшин Энхбат (+++ IMPORTANTE NOTIZIA+++ A causa del perdurare dell'indisposizione di Plácido Domingo, nella recita di questa sera canterà Amartuvshin Enkhbat (mercoledì 15 febbraio 2023 ore 20).).

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