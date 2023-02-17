В Улан-Баторе состоялся первый э-аукцион экспортного угля

CentralAsia (MNG) - 16 февраля Монгольская фондовая биржа успешно организовала первые электронные аукционные торги экспортным углем ООО «Energy Resources». В ходе аукциона было продано пять лотов, или в общей сложности 32 000 тонн обогащенного коксующегося угля.

Цена выросла на 11,66 процента, достигнув 1340 юаней во время аукциона.

В вчерашнем аукционе приняли участие семь компаний, из которых заявки подали четыре компании.

Очередной аукцион экспортного угля АО «Эрдэнэс Тавантолгой» состоится 17 февраля 2023 года в 11:00, всего будет продано 96 000 тонн коксующегося угля.

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