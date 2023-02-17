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Подписано «Соглашение о взаимной защите секретной военной информации»

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх и заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ли До Хун подписали «Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Республики Корея о взаимной защите секретной военной информации».

В соответствии с соответствующими законами и постановлениями Южная Корея и Монголия осуществляют деятельность, связанную с взаимной защитой секретной военной информации в рамках сотрудничества в оборонной сфере. Важно повысить потенциал работников оборонной отрасли.

«Секретная информация» — выраженная в любой форме информация, охраняемая в соответствии с законодательством государства каждой из Сторон, передаваемая (получаемая) в порядке, установленном каждой из Сторон и настоящим Соглашением, а также образующаяся в процессе сотрудничества между Сторонами, несанкционированное распространение которых может нанести ущерб безопасности или интересам Монголии и/или Республики Корея

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