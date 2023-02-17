Президент Юн Сук Ёль встретился с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) - Президент Юн Сук Ёль встретился в среду с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем, чтобы обсудить вопросы Корейского полуострова и пути развития двусторонних отношений.

Пресс-секретарь президента Ли До Ун сообщил на письменном брифинге, что президент встретился с премьер-министром Монголии в офисе президента Йонсан.

На встрече президент Юн отметил, что двусторонние отношения постоянно развиваются в различных областях с момента установления дипломатических отношений в 1990 году.

Затем президент выразил надежду, что две страны будут активно укреплять сотрудничество в различных секторах, включая экономику, торговлю, редкие металлы и полезные ископаемые, инфраструктуру, реагирование на изменение климата и культурный обмен.

Премьер-министр Монголии вручил рукописное письмо от президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа, в котором выражается поддержка страной заявки Южной Кореи на проведение Всемирной выставки в южном городе Пусан в 2030 году.

Президент Юн выразил благодарность за оказанное чувство, заявив, что проведение выставки не только укрепит контакты между людьми между двумя странами, но и приведет к более тесному сотрудничеству в различных секторах, таких как экономика, туризм и культура.

источник: The Korea Times

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