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Монголия и Южная Корея будут сотрудничать в строительстве нового города Хархорум, древней столицы Монгольской империи

CentralAsia (MNG) -  Министр строительства и городского развития Монголии Даваасурэн Цэрэнпил и директор Национального агентства административного городского строительства Республики Корея Ли Сан Рей подписали «Меморандум о взаимопонимании между Министерством строительства и градостроительства Монголии и Национальным агентством административного градостроительства Республики Корея о сотрудничестве в области градостроительства».

Южная Корея и Монголия будут сотрудничать в разработке нового умного города в долине Орхон и долине Хөшиг в соответствии с целями долгосрочной политики развития Монголии «Видение-2050» и «Новая политика возрождения», чтобы создать соответствующую система локализации и расселения населения, обеспечивающая сбалансированное развитие городских и сельских территорий, поддержку истории, культуры и туризма.

Национальное агентство административного городского строительства (행정중심복합도시건설청) — это организация при Министерстве земли, инфраструктуры и транспорта, ответственная за завершение строительства многофункционального административного города (MAC) в городе Седжон. Он был основан в 2006 году и расположен в городе Седжон. Агентство возглавляет заместитель администратора министерского уровня.

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