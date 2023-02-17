экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия занимает важное место в индо-тихоокеанской стратегии Южной Кореи, — Пак Джин

CentralAsia (MNG) -  Монголия поддерживает заявку Южной Кореи на проведение Всемирной выставки 2030 года

Правительство Монголии поддерживает заявку Южной Кореи на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане с учетом двусторонних связей двух стран, сообщает KBS.

По сообщению министерства иностранных дел Сеула в среду, министр Пак Джин был уверен в поддержке на встрече в Сеуле ранее в тот же день с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх, которая сопровождает премьер-министра Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсрая в пятидневном официальном визите в Южную Корею.

Министр Пак выразил благодарность за поддержку, заявив, что это мероприятие предоставит Южной Корее возможность поделиться своим видением реагирования на изменение климата и совместного развития с международным сообществом.

Подчеркнув важность Монголии в Индо-Тихоокеанской стратегии Южной Кореи, министр Пак выразил надежду, что две страны будут активно укреплять сотрудничество в различных секторах, включая экономику, торговлю, редкие металлы, энергетику, туризм, оборону и здравоохранение.

Министр иностранных дел Монголии заявила, что ее страна также поддержит заявку Южной Кореи на получение непостоянного места в Совете Безопасности ООН на срок 2024-2025 годов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com