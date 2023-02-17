Монголия занимает важное место в индо-тихоокеанской стратегии Южной Кореи, — Пак Джин

CentralAsia (MNG) - Монголия поддерживает заявку Южной Кореи на проведение Всемирной выставки 2030 года

Правительство Монголии поддерживает заявку Южной Кореи на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане с учетом двусторонних связей двух стран, сообщает KBS.

По сообщению министерства иностранных дел Сеула в среду, министр Пак Джин был уверен в поддержке на встрече в Сеуле ранее в тот же день с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх, которая сопровождает премьер-министра Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсрая в пятидневном официальном визите в Южную Корею.

Министр Пак выразил благодарность за поддержку, заявив, что это мероприятие предоставит Южной Корее возможность поделиться своим видением реагирования на изменение климата и совместного развития с международным сообществом.

Подчеркнув важность Монголии в Индо-Тихоокеанской стратегии Южной Кореи, министр Пак выразил надежду, что две страны будут активно укреплять сотрудничество в различных секторах, включая экономику, торговлю, редкие металлы, энергетику, туризм, оборону и здравоохранение.

Министр иностранных дел Монголии заявила, что ее страна также поддержит заявку Южной Кореи на получение непостоянного места в Совете Безопасности ООН на срок 2024-2025 годов.

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