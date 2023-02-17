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«Всемирный форум по продвижению экспорта» пройдет в Улан-Баторе в 2023 году

CentralAsia (MNG) -  Правительство Монголии и Международный торговый центр намерены совместно организовать «Всемирный форум по продвижению экспорта» под эгидой президента Монголии в Улан-Баторе. Форум пройдет под девизом «Диверсифицируйся с Green Trade; исследует органические, цифровые и устойчивые решения многочисленных кризисов» с 27 по 28 июня 2023 года.

Церемония открытия Всемирного форума по развитию экспорта состоялась 15 февраля в Международном торговом центре в Женеве, Швейцария, и на ней присутствовали постоянный представитель ООН в Монголии, дипломатические миссии, международные организации, базирующиеся в Женеве, и представители Монгольская национальная торгово-промышленная палата.

Всемирный форум по развитию экспорта проводится ежегодно с 1999 года при участии и поддержке Международного торгового центра-ITC, базирующегося в Женеве. В прошлом форум был организован в 19 странах в сотрудничестве с их правительствами.

Организация Всемирного форума по развитию экспорта в Монголии предоставит следующие возможности:

  • Улучшить репутацию Монголии на мировой арене;
  • Предоставить экспортерам возможность продвигать свои услуги и продукты среди иностранных партнеров и инвесторов и заключить новое соглашение;
  • Дать возможность отечественным малым и средним предприятиям найти новые возможности для экспорта, а предпринимателям провести встречи и переговоры с представителями международных организаций, поддерживающих торговлю;
  • Обмениваться мнениями о трудностях и проблемах экспорта, а также делиться информацией и опытом с зарубежными странами.
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