Монгольская команда спасла 8 человек в пострадавшей от землетрясения Турции, заявил военный атташе

CentralAsia (MNG) - «Я очень горжусь тем, как турецкий народ работает в единстве и солидарности перед лицом серьезных трудностей», — говорит Бадамбазар Жамбаа.

Монгольская поисково-спасательная группа в Турции спасла восемь человек с начала своей операции после двух мощных землетрясений, которые произошли на прошлой неделе в южных регионах Турции.

Правительство Монголии направило в Турцию специалистов по поисково-спасательным работам, команду военного полевого госпиталя, а также материалы гуманитарной помощи, сообщил в интервью Anadolu атташе по вопросам обороны Монголии генерал-майор Бадамбазар Джамбаа.

Отметив, что бригада состояла из 35 человек, Жамбаа сказал, что 10 человек из этой бригады были врачами и работали в созданном военно-полевом госпитале.

Жамбаа также сообщил, что поисково-спасательная группа с двумя собаками-ищейками на данный момент спасла восемь человек, в том числе двоих детей.

Он также отметил, что пять тонн мясных консервов, 1000 шерстяных одеял и 20 традиционных палаток были отправлены в качестве гуманитарной помощи в Турцию, сообщив, что дополнительные палатки будут доставлены в зону землетрясения в ближайшие дни.

Он добавил, что неправительственные организации и люди в Монголии начали кампанию помощи, чтобы помочь пострадавшему турецкому народу.

«Я очень горжусь тем, как турецкий народ работает в единстве и солидарности перед лицом серьезных трудностей в Газиантепе и Антакье», — сказал он, отметив, что, по его мнению, турецкий народ может преодолеть последствия катастрофы.

По меньшей мере 36 187 человек погибли в результате двух сильных землетрясений, которые произошли на юге Турции 6 февраля, сообщило в четверг агентство по чрезвычайным ситуациям страны.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, произошедшие в провинции Кахраманмарас, затронули более 13 миллионов человек в 11 провинциях, включая Адану, Адияман, Диярбакыр, Газиантеп, Хатай, Килис, Малатью, Османие, Шанлыурфу и Элязыг.

источник: Anadolu

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