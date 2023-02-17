Президенты Узбекистана и Таджикистана переговорили по телефону

CentralAsia (TJ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 февраля провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Мирзиеев выразил Рахмону соболезнования в связи с человеческими жертвами и серьезными разрушениями из-за схода снежных лавин на юго-востоке страны.

Стороны обсудили меры по реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в области торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других направлениях. Были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.

Лидеры обговорили способы налаживания эффективного взаимодействия в области предупреждения и борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций.

Был также рассмотрен график мероприятий, в том числе контактов в рамках многосторонних организаций.

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