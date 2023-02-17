Мирзиёев и Путин обсудили укрепление партнерства между странами

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 февраля провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет пресс-служба президента РУз.

Президенты двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества и укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией.

В ходе беседы уделили особое внимание вопросам наращивания взаимной торговли, углубления промышленной кооперации ведущих предприятий, реализации в рамках совместного Проектного офиса инвестиционных проектов в приоритетных отраслях.

Также была подчеркнута важность проведения международной выставки «Иннопром. Центральная Азия» и узбекско-российского Форума регионов.