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Мирзиёев и Путин обсудили укрепление партнерства между странами

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 февраля провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет пресс-служба президента РУз.

Президенты двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества и укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией.

В ходе беседы уделили особое внимание вопросам наращивания взаимной торговли, углубления промышленной кооперации ведущих предприятий, реализации в рамках совместного Проектного офиса инвестиционных проектов в приоритетных отраслях.

Также была подчеркнута важность проведения международной выставки «Иннопром. Центральная Азия» и узбекско-российского Форума регионов.

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