Семья актера Брюса Уиллиса заявила, что у него лобно-височная деменция

CentralAsia (CA) - Семья голливудского актера Брюса Уиллиса заявила, что у него лобно-височная деменция.

В марте 2022 года стало известно, что он завершает актерскую карьеру из-за афазии (нарушения речи). С тех пор болезнь прогрессировала, но теперь у врачей есть более точный диагноз, сообщает семья актера.

«Как семья, мы хотели воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех вас за излияние любви и сострадания к Брюсу в течение последних десяти месяцев. Ваша душевная щедрость была ошеломляющей, и мы безмерно благодарны за это. За вашу доброту и потому, что мы знаем, что вы любите Брюса так же сильно, как и мы, мы хотели сообщить вам последние новости.

С тех пор как мы объявили о диагнозе афазии Брюса весной 2022 года, состояние Брюса прогрессировало, и теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция. К сожалению, проблемы с общением — это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хотя это болезненно, это облегчение — наконец-то поставить четкий диагноз», - говорится в заявлении его семьи.

Лобно-височная деменция — это жестокая болезнь, о которой многие никто не слышали, и которая может поразить любого. У людей моложе 60 лет лобно-височная деменция является наиболее распространенной формой деменции, и поскольку на постановку диагноза могут уйти годы.

«Сегодня не существует методов лечения этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы. По мере улучшения состояния Брюса мы надеемся, что любое внимание средств массовой информации может быть сосредоточено на том, чтобы пролить свет на это заболевание, которое нуждается в гораздо большей осведомленности и исследованиях.

Брюс всегда верил в то, что нужно использовать свой голос в мире, чтобы помогать другим и повышать осведомленность о важных проблемах как публично, так и в частном порядке. В глубине души мы знаем, что – если бы он мог сегодня - он хотел бы отреагировать, привлекая внимание всего мира и поддерживая связь с теми, кто также борется с этой изнурительной болезнью и с тем, как она влияет на стольких людей и их семьи», - говорится в заявлении его семьи.

Брюс Уиллис знаменит своими ролями в блокбастерах «Криминальное чтиво», «Крепкий орешек», «Шестое чувство», «Армагеддон».