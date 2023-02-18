Слоны способны испытывать глубокие эмоции — в частности, скорбь по умершим сородичам

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CentralAsia (CA) - Слоны способны испытывать глубокие эмоции — в частности, скорбь по умершим сородичам, — которые еще недавно считались исключительно человеческим достоянием, пишет Republic.

«Представим себе типичный научно-популярный сценарий: инопланетяне прибывают на Землю после долгого путешествия. На борту главного корабля находятся несколько биологов, готовых задокументировать всю флору и фауну планеты. Они натягивают шортики цвета хаки на свои щупальца, вешают бинокль на шею, проскальзывают в телепортатор и принимаются за работу.

Какие виды привлекут их внимание в первую очередь? «Человек разумный!» — умоляюще вздыхаете вы. Почему бы и нет, но тогда готовьте ваши аргументы. Каким уникальными и впечатляющими критериями обладает наш вид, чтобы автоматически стать самым интересным в этой биосфере?»

Так французский биолог и научный блогер Лео Грассе, ведущий популярного YouTube-канала DirtyBiology и автор книги «Любовь и смерть в живой природе. Брачные игры животных, обряды прощания и другие причуды биологии» (вышла недавно в издательстве Бомбора) начинает главу «(Почти) неотъемлемая природа людей», в которой развенчивает живучий миф, по которому человек представляет собой венец творения и цель биологической эволюции. Оказывается, доказать наше превосходство не так-то просто…

Перевод А. Д. Сабовой

Оригинальное издание: ‘Le grand bordel de l'évolution’ de Léo Grasset (Flammarion, 2021)

Какие виды привлекут внимание инопланетных биологов в первую очередь? Допустим, их интересует самый тяжелый организм, и тогда они выберут Пандо — гигантскую колонию тополя осинообразного в штате Юта. Она состоит из клонов, объединенных общей корневой системой, простирается на 43 гектара и весит около шести миллионов килограммов. А если бы они захотели изучать животный вид, общая биомасса которого не знает себе равных на планете, они бы посвятили свое исследование… крупному рогатому скоту. Общий вес всех коров на свете достигает почти двух миллиардов тонн, или 60% веса всех сухопутных позвоночных, диких и домашних. Вес людей, хоть нас и много, составляет «всего» треть от этой цифры.

Если бы их интересовало биоразнообразие, то какую группу организмов (или «таксонов») они бы выбрали? Популяционный генетик Дж. Б. С. Холдейн однажды сказал: «Бога, если он действительно существует, отличает чрезмерная любовь к жукам». И ведь в самом деле существует более миллиона видов* жуков! Что до позвоночных, а их 70 000 зарегистрированных видов, то внеземные исследователи даже не упомянули бы их в своих записях.

* Это оценочная величина. На сегодня описано около 400 000. — Здесь и далее — примечания научного редактора книги.

Хорошо, допустим, но самый большой мозг наверняка у нас? Нет, у кашалотов, и весит он восемь килограммов. Ладно, но как насчет самого большого соотношения размеров мозга и тела? Никак нет: тупайи, древесные млекопитающие, напоминающие землероек (но не имеющие с ними ничего общего), легко обходят людей по этому показателю…

Нам и правда до сих пор трудно принять одно из самых важных последствий теории эволюции: место человека в мире изменилось. Мы спустились с вершины древа жизни на один уровень с другими организмами. Все существующие сегодня виды развиты в одинаковой степени, и род человеческий не имеет над ними никакого природного превосходства.

Как ни странно, эволюция — это не эксперимент продолжительностью в 3,8 млрд лет, конечная цель которого сводится к созданию приматов в одежде. Все существующие сегодня виды одинаково развиты. Даже рыбы из отряда целакантообразных, мечехвосты и различные медузы, которые, кажется, вынырнули из глубины веков и имеют поразительное сходство с некоторыми ископаемыми, переживали свои мутации и проходили естественный отбор миллионы лет, как и наши предки.

Все существующие сегодня виды одинаково развиты! Эта радикальная смена парадигмы произвела в нашем мировоззрении переворот, сопоставимый разве что с революцией Коперника; это важный момент в истории идей. Причем настолько важный, что последствия этой смены до сих пор либо не до конца усвоены, либо не до конца поняты, либо и то и другое. Вот почему вопрос «Что такого уникального в человечестве?» часто с подвохом: в поисках свойства, отличающего нас от других животных, мы параллельно ищем способ взобраться на эволюционный пьедестал, на котором мы так хорошо располагались веками.

Эти предполагаемые биологические особенности, которые естественным образом узаконивают наше превосходство над остальной природой, легли в основу многих философских эссе и статей для широкой публики. Столь напряженные поиски ответа вызывают некоторые подозрения.

Мы беспокоимся за отведенное нам место в биосфере? Мы не уверены в себе? Да. Нет. Наверное. Я не знаю — во всяком случае этот раздел вам не поможет. Давайте лучше вместе посмотрим на то, что нельзя отнести к природе человека.

Траур

Десятилетия наблюдений за поведением животных показали нам, что страдания, вызванные смертью близких, свойственны не только человеку. Китообразные пытаются выразить заботу: особи приближаются к телу погибшего сородича, поддерживают его на поверхности и плывут с ним. Эти проявления заботы и привязанности по отношению наблюдаются у многих видов: слонов, жирафов, человекообразных обезьян, домашних животных, птиц. В научной публикации об эмоциях животных этолог Марк Бекофф поделился историей:

«Однажды сороку сбила машина, и мертвая птица лежала на обочине дороги. Ее окружили еще четыре сороки. Одна из них приблизилась к телу, легко прикоснулась к нему — в точности как слон тронул бы хоботом труп сородича, и отступила. Другая сорока сделала то же самое. Затем одна птица взлетела, принесла немного травы и положила рядом с телом. Вторая сделала то же самое. Еще несколько секунд четыре сороки стояли неподвижно и затем одна за другой улетели».

Трогательно, не правда ли? Что касается слонов, то их отношению к телам погибших членов группы посвящена довольно обширная литература. Например, мы знаем, что они отличают кости представителей своего вида от других останков и что иногда они часами изучают попавшиеся по дороге скелеты собратьев. Связь с погибшими членами группы может объясняться впечатляющей памятью слонов. В ходе одного исследования Карен Маккомб установила в африканской саванне громкоговорители для трансляции записи звуков, которые издавали умершие особи. Реакция слонов на этот зов близких, уже ушедших из жизни, глубоко обеспокоила исследователя: они бежали к громкоговорителям так, будто вот-вот воссоединятся с хорошо знакомым членом группы. В общем, эмоционально насыщенная жизнь не является привилегией Homo sapiens.

Приручение других существ

Естественно, одомашнивание не относится к биологическим свойствам. Наш вид появился около 300 000 лет назад, и наши предки начали приручать другие виды примерно 30 000 лет назад*, посредством искусственной селекции (и вовсе не обязательно осознанно) отбирая волков до тех пор, пока последние не превратились в собак.

** Отнесение предков человека разумного в интервале от 100 000 до 300 000 лет непосредственно к нашему виду вызывает споры.

*** Самые древние археологические свидетельства существования собак имеют возраст примерно 14 000 лет до н. э.: это останки собаки из немецкого Бонн-Оберкасселя. Однако сравнительный анализ геномов волка и собаки позволяет отнести расхождение этих видов примерно на 30 000 лет в прошлое, хотя ученые все еще спорят насчет этой даты.

Необязательно превращать способность к одомашниванию в признак нашего вида, но влияние одомашнивания столь велико, что оно заслуживает этого. Хотя мы и стали выдающимися специалистами в области искусственной селекции для одомашнивания самых разных существ — от шелкопряда и гуппи вплоть до водяных буйволов, — мы вовсе не одиноки на этом поприще.

60 млн лет назад южноамериканские муравьи из трибы Attini начали собирать дикие грибы и приносить их в свои муравейники, чтобы выращивать их там.

Когда климат был влажным, грибы могли выбираться наружу и размножаться в дикой природе, но похолодание 30 миллионов лет назад иссушило тропики: привыкнув к влажности муравейников, грибы больше не могли расти за их пределами. Тогда началась генетическая изоляция этих видов в ходе совместной эволюции грибов и выращивавших их муравьев.

Исследователи разделяют сельское хозяйство муравьев на несколько категорий, причем «высокое» хозяйство подразумевает полностью одомашненный гриб, который целиком зависит от муравьев. Не напоминает ли это вам наши домашние растения, столь отличные от своих диких предков? Но и муравьи также стали зависеть от грибов: они потеряли способность синтезировать аргинин — аминокислоту, имеющуюся у грибов и жизненно необходимую муравьям. Мы можем провести параллель и с нашей зависимостью от сельского хозяйства, то есть и в этом отношении наш вид не уникален.

Орудия. Раунд первый: искусство колоть орехи

Инструменты, которые мы используем, чтобы усилить наше воздействие на окружающую среду, являются символом человечества и его успехов. В конце концов, именно мы, а не какие-нибудь нутрии изобрели селфи-палки, ядерные двигатели для подводных лодок, пальцемеры и шоколадки в форме сигарет. Благодаря внушительным размерам нашего мозга и ловкости наших рук, освобожденных от необходимости выполнять функции двигательного аппарата (скажем спасибо прямохождению), мы совершили чудеса, которые делают нас исключительными. Хотя…

Конечно, никто не собирается спорить с тем, что мы создаем орудия, сложность которых не знает себе равных на нашей планете. Тем не менее другие животные используют и изготавливают орудия в соответствии с собственными нуждами. Во многих африканских лесах целые группы шимпанзе колют орехи, чтобы извлечь из них питательную сердцевину. Они подбирают достаточно большой и плоский камень, чтобы использовать его как наковальню, и еще один камень, который удобно зажать в руке, чтобы с силой ударить по скорлупе.

Эта утомительная работа требует опыта, так как необходима сила, чтобы расколоть очень крепкий орех, при этом не раздавив его полностью, поэтому молодые шимпанзе на протяжении нескольких сезонов обучаются этому мастерству, чтобы достичь уровня своих родителей. Дальше — больше: археологические раскопки показали, что в некоторых местах эти шимпанзе трудились таким образом с незапамятных времен. В лесу Тай на территории Кот-д’Ивуара археологи обнаружили фрагменты камней, стертых от ударов, которые наносились, согласно датировкам, на протяжении четырех с лишним тысяч лет! Передаваясь от поколения к поколению, эта практика, без всяких сомнений, была изобретена шимпанзе: камни слишком велики, чтобы с ними легко могли управляться люди, к тому же на них встречаются следы растений, которые потребляют человекообразные обезьяны, а не люди.

Животная археология еще переживает ранний этап развития, но она уже обещает большие открытия в будущем. И стоит отметить, что приматы использовали орудия не только для того, чтобы разбивать орехи. Далеко не окончательный список их занятий включает следующие действия: разрывать термитник палками разных размеров (большая палка), проделывать в нем отверстия (средняя палка) и затем «вылавливать» из него термитов (маленькая палка), делать губки из мха и листьев, чтобы пить накопившуюся воду, использовать ветви для защиты от дождя, точить ветки о зубы и получать пригодные для охоты копья с наконечником, разрезать крупные плоды камнями и так далее.

Не одни шимпанзе дожили до каменного века. У обезьян капуцинов есть свои археологические памятники в Бразилии: следы их деятельности говорят о том, что они кололи орехи кешью уже 600 лет назад. Гориллы при помощи веток измеряют глубину водоемов, которые им необходимо пересечь, бабуины бросают камни со склонов каньонов, на которых укрываются, почувствовав опасность, а мандрилы были замечены за ковырянием палками в ушах или… в других труднодоступных частях тела.

Орудия. Раунд второй: а как обстоят дела с другими видами?

Далеко не одни приматы прибегают к помощи орудий. Слоны могут раскапывать ветками землю или использовать их, чтобы отогнать назойливых мух. Выдры кладут камень себе на живот и колотят по нему моллюсками, чтобы открыть их створки. Исследователи в Калифорнии в течение десяти лет наблюдали за тем, как эти животные открывали мидии, разбивая их о скалы, и пришли к выводу, что эта деятельность оставляет характерные и стойкие следы на камнях, не исчезающие с течением времени. В общем, вполне вероятно, что в ближайшие годы мы обнаружим, что и другие животные, помимо приматов, оставили после себя археологические следы!

Несвойственные свойства

Многие другие достижения кажутся свойством лишь нашего вида, хотя на самом деле таковым не являются.

Способность узнавать себя в зеркале и воспринимать себя как отдельную особь? Нет, другие виды проходят зеркальный тест с большим или меньшим успехом. При этом сам тест необязательно доказывает наличие самосознания, соответствующего нашему субъективному опыту (да и как вообще в этом возможно убедиться?). Однако тест доказал, что различные животные (от птиц до рифовых рыб) понимают: особи в отражении — это… они сами.

Культура? Тоже нет. Исследователи наблюдали, как приматы и китообразные перенимали повадки у других особей, будь то техника охоты или поведение, смысл которого нам не до конца ясен. В сентябре 1953 года на острове Кодзима самку японской макаки заметили за мытьем сладкого картофеля. Со временем все особи группы переняли эту повадку. Приматы научили ей своих сородичей и так далее, в точности как мы передаем собственные культурные традиции.

Огонь? Действительно, ни один другой вид не способен развести огонь в буквальном смысле. Но исследование 2017 года показало, что такие хищные птицы, как черные коршуны, выхватывают из огня тлеющие ветки, чтобы распространить его дальше. Эта техника позволяет им выгонять добычу из высокой травы.

Чтение научно-популярных книжек? Не совсем, слоновая черепаха на Галапагосских… ну ладно, согласен, тут человеку равных, пожалуй, нет.

…И мы наконец отвечаем на поставленный в начале вопрос

Сам по себе вопрос «Что отличает человечество от остальных видов?» довольно интересен, но задают его часто не из научного любопытства, а просто чтобы лишний раз подчеркнуть нашу уникальность. Но, вместо того чтобы пытаться отсечь нас от остальной биосферы, более продуктивно, как мне кажется, попытаться понять, что связывает человека с его дальними братьями. Когда осознаешь, что способность превращать предметы в продолжение нашего тела на самом деле развивалась в течение миллионов лет в самых разных формах, невольно испытываешь какое-то восхищение.

Есть нечто утешительное в изучении когнитивных способностей животных. Оказывается, мы далеко не единственный вид с внутренней эмоциональной жизнью — мы разделяем с нашими кузенами способность оплакивать ушедших из жизни близких, хоть наши генетические коды и разошлись миллионы лет назад. Обогащенные этим знанием, мы не так одиноки сегодня по сравнению с теми временами, когда слепо верили — животные не более чем машины, реагирующие на раздражители. Именно этим мы, возможно, и заинтересовали бы наших внеземных биологов.

Да, природа не наделила нас ни жировыми отложениями на ногах, которые позволяли бы нам понимать друг друга с помощью сейсмической коммуникации, просто ступая по земле, как это делают слоны, ни способностью менять пол после гибели второй половинки, как это бывает у рыб-клоунов, ни анальной железой, выделяющей удушливые испарения в случае опасности, как у медоеда. Но при этом мы обладаем многими другими биологическими особенностями, достойными упоминания, потому что они могут многое рассказать о нашем эволюционном прошлом.