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Количество погибших в Турции превысило 38 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  В Турции число погибших в результате землетрясений составило 38 044 человека, пострадали более 108 тыс. человек. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Были эвакуированы 216 347 человек.

В результате землетрясений в Сирии, по данным ООН, более 4400 человек погибли и 7600 получили ранения.

Ранее появлялась информация о 8,5 тыс. погибших. На территориях, подконтрольных Дамаску, погибли порядка 4 тыс. человек, а в остальных регионах погибших в результате бедствия насчитывается 4,5 тыс.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ними последовала серия более слабых подземных толчков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал бедствие самым разрушительным в истории страны: число жертв превысило человеческие потери во время землетрясения в турецком Эрзинджане в 1939 году, которое считалось самым смертоносным в Турции в ХХ веке. Тогда погибли 32 968 человек, более 100 тыс. пострадали.

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