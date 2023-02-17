Токаев вновь заявил о дипломатическом решении вооруженного конфликта между Россией и Украиной

CentralAsia (KZ) - По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщила пресс-служба Акорды, главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.
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