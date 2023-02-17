экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Эмомали Рахмон поручил ускорить перевооружение ВС и ввести в эксплуатацию 70 объектов пограничной инфраструктуры

CentralAsia (TJ) -  Под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона 16 февраля состоялось расширенное заседание Совета безопасности страны по вопросу противодействия современным угрозам, опасностям, мерам по укреплению безопасности государства и стабильности в обществе. Об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Эмомали Рахмон поручил руководителям военных структур ускорить техническое перевооружение Вооруженных сил и ввести в эксплуатацию в текущем году 70 объектов пограничной инфраструктуры, в том числе строящиеся пограничные пункты пропуска, со всем необходимым оборудованием и условиями.

Национальному банку поручено усилить контроль над соблюдением законодательства в деятельности государственных, коммерческих, частных банков и небанковских кредитных организаций при проведении банковских операций.

Перед руководителями военных структур и правоохранительных органов поставлена задача усилить борьбу с любой преступностью и подготовить воинские части для создания благоприятных условий жизни и службы военнослужащим, воспитании, подборе и расстановке личного состава, повышении уровня профессионализма офицеров и солдат, соблюдении требований воинских уставов и правопорядка.

Эмомали Рахмон также поручил руководителям, ответственным лицам и членам созданной Государственной комиссии еще раз принять меры по ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего в Хороге, где в результате схода снежной лавины, по последним данным, погибло 19 человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com