Эмомали Рахмон поручил ускорить перевооружение ВС и ввести в эксплуатацию 70 объектов пограничной инфраструктуры

CentralAsia (TJ) - Под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона 16 февраля состоялось расширенное заседание Совета безопасности страны по вопросу противодействия современным угрозам, опасностям, мерам по укреплению безопасности государства и стабильности в обществе. Об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Эмомали Рахмон поручил руководителям военных структур ускорить техническое перевооружение Вооруженных сил и ввести в эксплуатацию в текущем году 70 объектов пограничной инфраструктуры, в том числе строящиеся пограничные пункты пропуска, со всем необходимым оборудованием и условиями.

Национальному банку поручено усилить контроль над соблюдением законодательства в деятельности государственных, коммерческих, частных банков и небанковских кредитных организаций при проведении банковских операций.

Перед руководителями военных структур и правоохранительных органов поставлена задача усилить борьбу с любой преступностью и подготовить воинские части для создания благоприятных условий жизни и службы военнослужащим, воспитании, подборе и расстановке личного состава, повышении уровня профессионализма офицеров и солдат, соблюдении требований воинских уставов и правопорядка.

Эмомали Рахмон также поручил руководителям, ответственным лицам и членам созданной Государственной комиссии еще раз принять меры по ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего в Хороге, где в результате схода снежной лавины, по последним данным, погибло 19 человек.

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