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Запуск японской ракеты отменен в последний момент из-за отказа двигателя

CentralAsia (CA) -  Первая новая ракета-носитель средней грузоподъемности H3 не смогла стартовать в пятницу из-за отказа двух ракетных двигателей. Об этом сообщило японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Во время прямой трансляции главный двигатель H3 отключился после того, как обратный отсчет запуска достиг нуля. 57-метровая ракета осталась на стартовой площадке на космодроме острова Танегасима.

JAXA заявило, что расследует причину сбоя.

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