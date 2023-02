Запуск японской ракеты отменен в последний момент из-за отказа двигателя

CentralAsia (CA) - Первая новая ракета-носитель средней грузоподъемности H3 не смогла стартовать в пятницу из-за отказа двух ракетных двигателей. Об этом сообщило японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Во время прямой трансляции главный двигатель H3 отключился после того, как обратный отсчет запуска достиг нуля. 57-метровая ракета осталась на стартовой площадке на космодроме острова Танегасима.

JAXA заявило, что расследует причину сбоя.

ABORT. Japan's H3 rocket aborted its inaugural launch moments before liftoff, following ignition of its main engines. https://t.co/q04XSKONQf pic.twitter.com/VxGGllpLOd