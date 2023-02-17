В Узбекистане создадут систему для автоматического подключения к электричеству и газу

CentralAsia (UZ) - До 1 октября в Узбекистане создадут автоматизированную систему выбора точек подключения населения к электрическим и газовым сетям. Об этом на брифинге сообщил прокурор Генпрокуратуры Узбекистана Азим Сатторов.

Он предоставил информацию о содержании постановления президента госконтроля в сфере топливно-энергетических ресурсов.

С 1 марта акты, связанные с нарушением правил пользования электроэнергией и природным газом, будут вносить в систему в электронной форме. Для этого до 1 мая Узэнергоинспекция обеспечит всех работников специальными планшетами.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане украли электричество на сумму 5,6 млн сумов (491 тыс. 386 долларов).