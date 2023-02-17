За сутки в Таджикистане сошли 69 лавин, некоторые дороги закрыты

- Таджикистан, происшествия
- 12:24, 17 февраля 2023
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки на территории Таджикистана был зарегистрирован сход 69 снежных лавин, сообщил агентству «Авеста» начальник пресс-центра Комитет по чрезвычайным ситуациям Умед Юсуфи.
По его данным, 16 февраля на территории Дарвазского, Ванджского, Рушанского, Рошткалинского, Шугнанского, Ишкашимского районов ГБАО был зафиксирован сход 44 снежных лавин. В результате закрыто движение автотранспорта на разных участках автотрасс Душанбе— Дарваз—Хорог, Рушан—Хорог, Хорог—Ишкашим, Хорог—Мургаб.
16 февраля примерно в 15:30 в селе Гожак сельского джамоата Гарибшо Шугнанского района в результате схода лавины погибла 16-летняя местная жительница. Ее тело было извлечено из-под снега и передано родным.
На утро 17 февраля число жертв схода лавин составило 17 человек: 16 человек на территории Горно-Бадахшанской автономной области и один человек погиб на автодороге Душанбе—Варзоб.
Кроме того, сход 11 снежных лавин был зафиксирован на автодороге Душанбе—Чанак, 14 снежных лавин сошли на территории районов Нурабад, Таджикабад, Сангвор и Ляхш.
На утро 17 февраля автодорога Душанбе—Худжанд временно закрыта. Ведутся работы по ликвидации последствий стихийных бедствий.