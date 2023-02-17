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За сутки в Казахстане зарегистрировано 128 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За сутки в Казахстане зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции и 14 случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав Казахстана.

На 17 февраля лечение получают 1 659 человек, из них в стационарах остаются 116 заболевших, амбулаторно лечатся 1 543.

В тяжелом состоянии находятся четверо заболевших, в крайне тяжелом – один, два пациента – на аппаратах ИВЛ.

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Коронавирус в Казахстане
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