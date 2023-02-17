Правящая партия Турции не планирует переносить всеобщие выборы

CentralAsia (CA) - Правящая партия Турции не рассматривает вариант переноса всеобщих выборов. Об этом сообщает газета Hürriyet.

По информации издания, AK Parti правящая партия Турции рассматривает все возможные варианты, но пока нет ни единого решения, ни намерения переносить выборы.

16 февраля прошла встреча председателя партии Девлета Бахчели и президента Турции Реджепа-Тайипа Эрдогана. Утверждается, что важным пунктом встречи является дата выборов. Вновь обсуждались даты 14 мая и 18 июня, отмечается, что оценивался вопрос о том, как проводить выборы в сейсмоопасных зонах.

Ранее телеканал Habertürk сообщал, что выборы в Турции могут отложить минимум на полгода. В правящей партии серьезно относятся к этому вопросу на фоне землетрясения.