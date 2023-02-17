Внешний долг Таджикистана составил $3,2 млрд

CentralAsia (KZ) - Внешний долг Таджикистана на начало этого года составил $3,2 млрд. Об этом сообщил агентству «Авеста» министр финансов страны Файзиддин Кахорзода.

По его словам, этот показатель составил 28,5% к Валовому Внутреннему Продукту республики.

На обслуживание внешнего долга было направлено $254,6 млн. $72 млн. из указанной суммы направлено на процентные ставки.

Сумма кредитных соглашений составила $25,7 млн., или 3,9% от общего размера. Доля правительства республики в этих соглашениях составляет 4,1%, или $26,9 млн.

Также отмечено, что в отчетный период было подписано 19 соглашений на сумму $664,9 млн. 92%, или $612,3 млн. из них составляют грантовые средства.

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