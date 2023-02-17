Эпоха после холодной войны прошла. Началась новая гонка вооружений, - Bloomberg

Солдат стоит перед зенитно-ракетными комплексами Patriot во время военных учений в варшавском аэропорту Бабице, Польша, 7 февраля. // Janek Skarzynski/AFP/Getty Images

CentralAsia (CA) - Страны по всему миру извлекают уроки из первой с 1945 года войны высокой интенсивности в Европе, проводя переоценку всего — от запасов боеприпасов до линий снабжения.

Авторы: Марк Чемпион, Наталья Оевска, Судхи Ранджан Сен и Наталья Дроздиак.

Вскоре после того, как Россия вторглась в Украину, правительство соседней Польши приняло закон о более чем двукратном увеличении численности своих вооруженных сил и отправилось за оружием, пишет Bloomberg.

Поскольку война президента Владимира Путина идет уже второй год, план расширения Польши приобрел ошеломляющие масштабы. Она включает в себя около 500 реактивных систем залпового огня HIMARS или эквивалентных систем залпового огня большой дальности, всего 20 из которых позволили Украине нанести серьезный ущерб военной машине Москвы.

Также запланировано более 700 новых самоходных тяжелых артиллерийских установок, что более чем в шесть раз больше, чем имеется в арсенале Германии, и в три раза больше передовых боевых танков, чем могут выставить Великобритания и Франция, вместе взятые.

Список пожеланий Польши, скорее всего, окажется далеко не по средствам, но он также далеко не уникален.

Правительства по всему миру извлекают уроки из первой с 1945 года войны высокой интенсивности в Европе, проводя переоценку всего — от запасов боеприпасов до систем вооружения и линий снабжения, согласно нынешним и бывшим чиновникам министерства обороны, а также данным из открытых источников в десяти странах и НАТО. Некоторые страны пересматривают сами оборонные доктрины, которые определяют, к каким видам войн следует готовиться.

Последствия конфликта не ограничиваются соседями Украины. Китай, Индия, Тайвань и США внимательно следят за последствиями за тысячи миль к востоку. Настолько, что некоторые официальные лица США говорят о том, чтобы рассматривать европейский и азиатский театры военных действий как взаимосвязанные или, возможно, в какой-то момент как одно целое.

«Это история конца эпохи после окончания холодной войны, и она закончилась 24 февраля 2022 года», - сказал бывший правительственный советник Франсуа Хейсбур, описывая зарождающийся отход от крайнего истощения и реструктуризации сухопутных войск, последовавших за распадом Советского союза. Советский Союз в 1991 году.

«Все наши армии проходят через это, потому что теперь ясно, что ни у кого — включая США — нет запасов, которые были бы необходимы для ведения большой войны высокой интенсивности», - сказал Хейсбур.

Для многих стран, расположенных ближе к Украине, ключевые выгоды включают резкое увеличение расходов на оборону, увеличение собственных производственных мощностей и расширение парка танков, артиллерии и средств противовоздушной обороны.

Раздутые войной российские войска превосходят европейские аналоги. Численность действующих вооруженных сил в разбивке по странам.

Источник: Военный баланс 2023, Международный институт стратегических исследований.

Не менее важным, согласно исследованию уроков, извлеченных в Украине Королевским институтом объединенных служб для Великобритании, является обеспечение безопасности оружия, беспилотных летательных аппаратов и инноваций в области разведки в реальном времени, которые позволили Украине повысить точность. Это преимущество помогло выровнять поле боя против гораздо более сильного российского противника.

Так же как и скорость, с которой хорошая связь, приложения battlefield и гибкая структура командования временами позволяли украинским силам перемещаться — наблюдение, которое другие военные принимают близко к сердцу, по словам представителя НАТО, который попросил не называть его имени, говоря о деликатных вопросах.

Министры обороны НАТО на этой неделе подписали новое политическое руководство, призывающее страны-члены больше инвестировать в противовоздушную оборону, возможности глубокого удара и более тяжелые силы, подчеркивая при этом необходимость увеличения инвестиций в цифровую модернизацию.

В то время как оборонное сообщество собирается на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности, проведенный организаторами опрос «Большой семерки» и отдельных стран БРИКС также подчеркивает всплеск восприятия рисков среди населения — от ядерной войны до нехватки продовольствия, — в том числе в Китае. В опросе MSC были опрошены группы из 1000 человек в 12 странах с 19 октября по 7 ноября.

Даже дружественная России Венгрия набирает обороты, опасаясь, что более нестабильная и непредсказуемая обстановка в области безопасности сохранится надолго. Финляндия и Швеция отказались от десятилетней дипломатической осторожности, чтобы подать заявку на вступление в НАТО.

Оборонные компании, производящие некоторые из основных видов украинской техники — не только HIMARS, но и противотанковые системы Javelin и NLAW, которые оказали влияние на ранних этапах войны, или самоходные гаубицы, такие как французский Caesar или немецкий PzH 2000, которые были представлены позже, - увидели, что их перспективы резко возросли.

Война стала благом для производителей оружия. Изменение ежедневных цен на акции компании с 1 января 2022 года.

Источник: Данные, собранные агентством Bloomberg. Фотографы: Войтек Радвански/AFP/Getty Images, Эд Рам/Getty Images, Томас Самсон/AFP/Getty Images, Алекс Краус/Bloomberg (2), Леон Нил/Getty Images.

Неудивительно, что оружейные разработчики наблюдают, как сочетание переданного в дар оружия западного производства с модернизированным арсеналом России создает, возможно, крупнейший полигон для испытаний изделий оборонной промышленности в современной истории.

Британская BAE Systems Plc, например, заявляет, что ее заявка на замену американской боевой машины Bradley, которую строит компания, теперь включает дополнительную броню сверху для защиты от современных противотанковых ракет, которые поражают сверху, где защита наиболее слабая, а также крепления для установки противовоздушныхбеспилотное оружие.

Для большинства государств - членов НАТО война стала шоком. Они извлекли выгоду из так называемых дивидендов мира после распада Советского Союза, сократив оборонные бюджеты, отменив воинскую повинность и списав или продав огромное количество техники, полагая, что крупная сухопутная война больше не представляется вероятной.

Германия, только в западной половине которой в 1980-х годах были тысячи танков, сейчас имеет 321, согласно Military Balance, ежегодному сборнику оборонных данных Международного института стратегических исследований Великобритании, опубликованному на этой неделе в отчете за 2023 год. Великобритания, которая в середине 1980-х выделяла 4% валового внутреннего продукта на вооруженные силы численностью 325 000 человек, сейчас тратит примерно половину этой суммы на объединенные силы численностью 150 000 человек.

Сокращение расходов достигло дна в 2014 году, после аннексии Крыма Россией, но последствия прошедшего года, похоже, будут катастрофическими даже в эпоху ограниченных бюджетов.

Многие европейские и американские официальные лица считают, что Путин полон решимости подчинить себе бывших советских соседей России и будет стремиться восстановить свою армию, независимо от исхода войны. В ежегодном отчете разведки Эстонии, опубликованном в этом месяце, оценивается, что российским подразделениям, расквартированным в Украине, потребуется четыре года, чтобы восстановиться на ее границе.

Ассигнования Польши на оборону на 2023 год увеличились более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, включая 97,4 миллиарда злотых ($22 млрд), выделенные из центрального бюджета, и еще 30-40 миллиардов злотых, которые будут потрачены из внебюджетного фонда армии, созданного в прошлом году. В общей сложности правительство заявляет, что в этом году оно потратит на оборону 4% ВВП — это больше, чем у любого государства НАТО до войны. Все три одинаково нервничающих прибалтийских государства начали походы по магазинам в польском стиле.

Члены НАТО сократили военные расходы в эпоху после окончания холодной войны

Ежегодные военные расходы в доле от ВВП

Источники: База данных о военных расходах, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира; Военный баланс, Международный институт стратегических исследований, выпуски с 2021 по 2023 год

Примечание: Данные за 2017 год взяты из SIPRI; данные за период с 2018 по 2022 год взяты из IISS.

Германия учредила фонд в размере 100 млрд евро ($107 млрд), чтобы помочь своему бюджету достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП после нескольких лет недовыполнения, и, несмотря на критику за затягивание сроков, была основным поставщиком тяжелого вооружения на Украину. По словам людей, знакомых с планами, в следующем году она готова увеличить свой оборонный бюджет на целых 10 млрд евро.

Увеличение финансирования приводит к изменению структуры оборонного сектора Германии. Rheinmetall AG инвестирует сотни миллионов евро в новые заводы и производственные линии у себя дома и в близлежащих странах, таких как Венгрия, с целью расширения производства танков и боеприпасов.

Компания Diehl Defence наращивает производство своей противоракетной системы IRIS-T, которую Украина хвалит за почти 100%-ную поражаемость, которая сыграет ключевую роль в инициативе канцлера Олафа Шольца по созданию европейского противоракетного щита. 14 членов НАТО плюс Финляндия подписали письмо о намерениях присоединиться к так называемому Европейскому небесному щиту.

Франция тоже стремится перестроить свои силы для ведения боевых действий высокой интенсивности. Правительство объявило о новом шестилетнем выделении 400 млрд евро на 2024-2030 годы, что на треть больше по сравнению с текущим шестилетним планом расходов.

Одним из наиболее отрезвляющих осознаний, с которыми сталкиваются французские военные, является то, что российские войска в восточном регионе Донбасса Украины иногда выпускали за неделю столько снарядов из тяжелой артиллерии, сколько, по словам французского производителя Nexter, его 155-мм полевые орудия Caesar использовались за 13 лет обучения и развертывания в Афганистане, Ливане, Мали и Ираке.

Вторжение Путина показывает, что мировой военной машине нужно больше боеприпасов.

Ситуация может оказаться еще более острой для Великобритании. По словам РУСИ, весь запас 155-мм артиллерийских снарядов британских военных был бы израсходован всего за два дня российскими артиллеристами на Донбассе прошлым летом. Силы Украины закончились бы через неделю.

Комплексный обзор обороны и другие стратегические документы, написанные совсем недавно, в 2021 году, уже считаются устаревшими и будут пересмотрены в течение нескольких недель, по словам человека, осведомленного о разговорах.

Министерство обороны запросит 10 млрд фунтов стерлингов, чтобы соответствовать инфляции, и дополнительное увеличение средств для восстановления вооруженных сил, которые были «опустошены» десятилетиями, сказал источник. Решение сократить численность вооруженных сил, после Украины, рассматривается как стратегическая ошибка.

Тенденция к перевооружению, по-видимому, выходит за рамки политических границ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для него тревожные звоночки прозвучали на июльской встрече НАТО, после которой он приказал своему министру обороны «радикально увеличить» оборонный потенциал.

Орбан отказался отправлять оружие на Украину и медленно вводил энергетические санкции против России. Тем не менее, стремление к перевооружению свидетельствует о глубокой обеспокоенности уязвимостью Венгрии в том, что он часто называет «продуваемым всеми ветрами» регионом Центральной Европы, за который веками боролись империи.

По данным Министерства обороны, чтобы справиться с этой задачей, Венгрия заказала 45 новых танков Leopard II, 218 боевых машин пехоты Lynx, неопределенное количество вертолетов Airbus 225 и немецких PzH 2000, а также радары и американские системы NASAMS для усиления своей противовоздушной обороны.

Многие уроки войны в Украине связаны не столько с техникой, сколько с более мягкими вопросами логистики, обучения и стратегии, которые не имеют границ.

«Русские показали, насколько разрушительным может быть неправильное управление логистикой», - сказала бывший заместитель министра обороны США по политике, возглавляющая Центр новой американской безопасности в Вашингтоне Мишель Флурнуа. «Для тайваньского сценария это сокращает оба пути: 200 миль океана — это тяжело для Китая, но Тайваню также трудно пополнять запасы».

Япония, наряду с США, обеспокоена тем, что Китай, который, как и Россия, наращивает свои вооруженные силы более десяти лет, может попытаться силой объединиться с демократически управляемым Тайванем. Это конфликт, который будет радикально отличаться от Украинского, поскольку он будет вестись на протяжении 110 миль (180 км). Тайваньский пролив, и может иметь еще более опасные последствия, учитывая масштабы экономики и ресурсов Китая.

Тем не менее, у Украины есть уроки для Тайваня и его союзников, в том числе важность подготовки, которую киевские войска получили в асимметричной войне в течение восьми лет между двумя попытками Путина подчинить себе соседа России. «Это обучение, проведенное с нашими союзниками, было гораздо более эффективным, чем мы предполагали», - сказала Флурнуа. «Теперь нам нужно выяснить, как перенести эти уроки на Тайвань».

Труднее понять какие-либо оценки, которые делает Китай, потому что эти дебаты, как правило, проходят под пристальным вниманием военных и предполагают публичное разоблачение неудач России, экономического и стратегического партнера, на поле боя.

Тем не менее, среди публикаций, которые дают представление о мышлении Народно-освободительной армии, одна — журнал «Военно-морские и торговые суда» - непосредственно посвящена войне, проявляя особый интерес к тому, как защитить китайских морских пехотинцев при высадке.

В его статье о гипотетическом десантном вторжении Китая на Тайвань были использованы конкретные уроки Украины, включая инцидент, когда Россия заявила, что ее войска на острове Снейк сбили украинский истребитель и 12 ракет. Согласно статье, это наводило на мысль, что Китаю следует оснастить своих морских пехотинцев системами противоракетной обороны при высадке, чтобы защитить их до прибытия сухопутных войск.

В августе в городе Чжанчжоу, Китай, военно-морские силы НОАК и армия НОАК проводят многодневные учения с боевыми стрельбами «красно-синяя конфронтация» с учетом всех факторов.Источник: CFOTO/Future Publishing/Getty Images.

«Мы видим, как люди в НОАК и в оборонной промышленности Китая изучают характеристики и эффективность различных боевых систем, большинство из которых применимы к операциям через пролив», - сказал Джоэл Вутноу, старший научный сотрудник Центра изучения китайского военного дела при Университете национальной обороны в Вашингтоне. «Примеры включают беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы, используемые российскими военными на Украине».

По словам Декера Эвелета, исследователя калифорнийской исследовательской группы Center for Nonproliferation Studies, НОАК уже активно изучала, как использовать беспилотники, чтобы помочь подразделениям более низкого уровня более точно оценивать поле боя. Убедившись в эффективности украинцев в предоставлении отдельным подразделениям беспилотных летательных аппаратов для выявления угроз и нацеливания на них, это урок, который НОАК заинтересована изучить и использовать, сказал он.

У Индии также есть потенциальные конфликты между равными государствами, о которых стоит беспокоиться. Хотя условия боя снова сильно отличались бы от открытых равнин и лесов Украины, война повлияла на стратегическое мышление Индии, по словам трех высокопоставленных чиновников, которые попросили не называть их имен, поскольку они не уполномочены говорить по этому вопросу.

Общие выводы включают необходимость большей интеграции вооруженных сил, что является ключевым провалом России. По словам чиновников, правительство рассматривает предложение об интеграции беспилотных летательных аппаратов с механизированными подразделениями и начало кампанию по приобретению небольших и миниатюрных беспилотных летательных аппаратов наблюдения.

По словам официальных лиц, ход боевых действий на Украине показал Индии ее слабость в ракетах большей дальности, которые ей понадобятся в потенциальной «бесконтактной войне» вдоль ее горной границы с Китаем. Правительство заказало первую партию из 120 новых баллистических ракет малой дальности отечественного производства, известных как «Пралай», которые аналогичны российским «Искандерам».

Посетители прибывают на церемонию открытия Aero India 2023 на военно-воздушную станцию Елаханка в Бангалоре, Индия, в феврале.Фотограф: Пракаш Сингх/Bloomberg.

Индия также заказала больше переносных зенитных ракет, известных как ПЗРК, для использования на границе с Китаем. ПЗРК, включая американские ракеты «Стингер», которые Украина широко распространила среди своих войск, оказались ключевым элементом в ее усилиях лишить Россию господства в воздухе.

И все же, возможно, самый важный вывод, сделанный в Нью-Дели, заключается в том, что он больше не может так сильно полагаться на Москву в поставках оружия. России пришлось направить производственные мощности на военные нужды, в результате чего поставки запасных частей зарубежным заказчикам иссякли.

По словам официальных лиц, Индия стремится к расширению партнерских отношений с США и Францией, в частности, в области закупок оружия. Оно также выделило две трети бюджета оборонных закупок для отечественных производителей — часто на совместных предприятиях с иностранными производителями оружия — что на 7 процентных пунктов больше, чем в 2022-2023 финансовом году.

«Снабжение оборудованием российского производства является проблемой», - заявил журналистам в прошлом месяце главнокомандующий индийской армией Манодж Панде, добавив, что военные «рассматривают альтернативные источники поставок».

По словам Дары Массикот, старшего научного сотрудника по военным вопросам и России в Rand Corporation, калифорнийском аналитическом центре, хотя война на Украине действительно знаменует собой огромные перемены, поспешные выводы сопряжены с риском, поскольку исход все еще остается неясным.

Большинство российских танков, например, были уничтожены не дротиками или NLAWs, как широко распространено мнение, а направленной артиллерией. Вооруженная мощь России сначала была преувеличена наблюдателями, а затем отвергнута вместе с качеством ее оружия.

Многое могло бы измениться, если бы Россия извлекла уроки из ошибок и более эффективно развернула свои военно-воздушные силы. «Мы просто должны быть очень осторожны с уроками, которые мы извлекаем из этого», - сказал Массикот.

Польша, например, не ждет.

Министр обороны Мариуш Блащак заявил в прошлом году, что Польша создаст две новые армейские дивизии для усиления обороны в центральной и восточной Польше, проект, требующий около 20 000 новых военнослужащих. Правительство также заявило, что отказалось от давних планов реагирования на вторжение, которые были основаны на стратегии глубокой обороны, подкрепленной рекой Висла. Висла протекает через Варшаву, разделяя нацию надвое.

Планы Польши по закупкам оружия стремительно растут после года войны в Украине. Каким оружием в настоящее время располагает Польша и что, по их словам, они хотят приобрести.

Источник: IISS Military Balance, Министерство обороны Польши/Bloomberg; Фотография: Flying Camera/Shutterstock(2), Шон Гэллап/Getty Images, Korea Aerospace Industries Ltd., Николас Эконому/NurPhoto/Getty Images, Mesko SA MESKO, Remontowa Shipbuilding S.A.

* Польша запросила 486 HIMARS, США пока одобрили только 18. Польша подписала контракт с Chunmoo в качестве частичной замены. ** Анонсировано в 2021 году

Одобрение Пентагоном 7 февраля продажи Польше 18 HIMARS и сопутствующих боеприпасов на сумму примерно $10 млрд было лишь частью первоначального запроса Польши на 486 систем — почти столько, сколько когда-либо делала корпорация Lockheed Martin.

Американская компания заявила в прошлом году, что увеличит производство до 96 HIMARS в год. Тем не менее, обработка такого крупного заказа заняла бы годы, и он еще не одобрен Вашингтоном.

Вместо того чтобы стоять в очереди, Польша запросила 288 единиц южнокорейского эквивалента американского M270, более тяжелого близнеца HIMARS, который несет в два раза больше ракетных установок. На данный момент компания подписалась на 218 реактивных систем залпового огня K249 Chunmoo, которые совместимы с боеприпасами HIMARS. Первые 18 ожидаются в этом году.

Как бы ни была полна решимости Варшава восстановить обороноспособность страны, существует широкий скептицизм относительно того, сможет ли страна это выдержать, и этот вопрос, вероятно, вызовет стресс у ряда других казначейств НАТО, поскольку они справляются с растущими потребностями стареющего населения в области здравоохранения и обороны.

Во-первых, прошлогодний закон об обороне Родины предусматривает увеличение численности польских войск до 250 тыс. с 114 тыс. за 12 лет. Это подразумевает чистое пополнение более чем на 11 тыс. солдат в год, в то время как вооруженные силы изо всех сил пытаются удержать имеющихся солдат.

Танки Leopard 2 A4 во время учений в учебном танковом центре Swietoszow в Свитошуве, Польша, в феврале. Фотограф: Бартек Садовски/Bloomberg

Добавление сотен HIMARS или «Чунму» потребовало бы огромных ресурсов в дополнение к и без того стратосферным затратам на закупку, включая несколько тысяч хорошо обученного персонала для их эксплуатации, снабжения и технического обслуживания. Для систем потребовалось бы складирование тысяч ракет размером с байдарки.

Поскольку также предусмотрено около 1400 новых основных боевых танков, в том числе 366 американских "Абрамс", заказанных непосредственно перед началом войны и после нее, и 1000 южнокорейских "Пантер" K2 (большая часть последних будет построена в Польше), цепочки технического обслуживания и логистики для их поддержки будут обширными.

“Хотя общее направление кажется правильным, глядя на количество заказанного нового оборудования, я не уверен, провел ли кто-нибудь тщательный анализ мест, где армия должна его хранить, и кто позже будет его эксплуатировать и обслуживать”, - сказал Томаш Древняк, бывший генерал и инспектор Военно-воздушные силы.

Простое вооружение 96 вертолетов Apache, включенных в список покупок Польши для полетов, каждый из которых несет 16 ракет Hellfire по цене более 100 000 долларов за штуку, включая запчасти и техническое обслуживание, обойдется по меньшей мере в $150 млн.

«Стоимость нового оборудования составляет всего 25-30% от всего бюджета, необходимого для содержания войск», - сказал Древняк. Вспомнив ужасное состояние польских вооруженных сил после краха коммунизма, он добавил: «Раньше я служил в 300-тысячной армии, у которой не было ресурсов ни на что, даже на топливо или питание».

При содействии Питера Мартина, Алекса Уикхэма, Золтана Саймона, Ребекки Чунг Уилкинс, Кортни Макбрайд, Милды Сепутите, Ирины Вилку, Андры Тиму, Сяо Цзыбанга, Майкла Ниенабера, Альберто Нарделли, Деметриоса Погкаса, Кайла Кима, Хлои Уайтекер и Марии Вуд.