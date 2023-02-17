На Курском вокзале в Москве задержан мужчина с минами и взрывным устройством
- Азия и мир, происшествия
- 16:20, 17 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - На Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами и взрывным устройством. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Мужчина был задержан во время прохождения рамок металлоискателя, когда пытался пройти в здание вокзала. При себе у него были обнаружены две противопехотные мины, 4 взрывателя и еще одно взрывное устройство.
Сейчас территория оцеплена. На месте работают сотрудники спецслужб.
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