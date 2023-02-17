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На Курском вокзале в Москве задержан мужчина с минами и взрывным устройством

CentralAsia (CA) -  На Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами и взрывным устройством. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Мужчина был задержан во время прохождения рамок металлоискателя, когда пытался пройти в здание вокзала. При себе у него были обнаружены две противопехотные мины, 4 взрывателя и еще одно взрывное устройство.

Сейчас территория оцеплена. На месте работают сотрудники спецслужб.

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