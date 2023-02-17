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Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее сообщалось, что стороны обсудят вопросы безопасности, обороны.

Также будут обсуждаться вопросы экономического, военного, политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете.

«Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению – как финансируются, как реализуются. Это целый комплекс вопросов. Поэтому мы все вопросы будем обсуждать. И если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать», - говорил ранее Лукашенко.

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