Крупнейшие аэропорты Германии остановили работу из-за забастовки сотрудников

CentralAsia (CA) - Сегодня два крупнейших аэропорта Германии – в Мюнхене и во Франкфурте-на-Майне – фактически остановили работу, так как наземный персонал объявил забастовку из-за зарплаты. Об этом пишет Bloomberg.

Сотрудники Службы безопасности и другой наземный персонал объявили о забастовке утром 17 февраля, что привело к отмене 1300 рейсов авиакомпании Lufthansa. Персонал требует повышения зарплаты.

Аэропорт Франкфурт-на-Майне – крупнейший аэропорт Германии. По количеству пассажиров (70,5 млн в 2019 году) занимает четвёртое место в Европе. По грузоперевозкам занимает первое место в Европе.

Аэропорт Мюнхен – второй в Германии, после аэропорта Франкфурта-на-Майне, по количеству обслуживаемых пассажиров. На внутренних воздушных линиях он обслуживает более 9 млн пассажиров.