Путин 21 февраля обратится с посланием к Федеральному собранию

- Азия и мир, политика
- 17:05, 17 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в полдень 21 февраля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Он ответил вопрос о том, насколько президент будет защищен во время ежегодного мероприятия, учитывая, что около 20 депутатов Госдумы находятся на больничном.
«Если люди болеют, надо сидеть дома и болеть, это нормально. Гораздо хуже прийти и заражать. Все должны соблюдать ответственность за свое здоровье и здоровье коллег. Все необходимые меры санитарной и эпидемиологической безопасности принимаются», - пояснил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что Первый канал, «Россия 1» и НТВ внесли в сетку вещания послание президента России Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля в Гостином Дворе. Трансляция запланирована на 12:00. Согласно программе передач, выступление главы государства продлится до 13:00.