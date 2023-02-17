«Манчестер Юнайтед» продаётся: основные претенденты и сколько хотят Глейзеры

CentralAsia (KZ) - Сэр Джим Рэтклифф — владелец нефтехимической организации Ineos и основной кандидат на покупку английского клуба. Многие болельщики команды надеются, что именно он станет новым владельцем, так как Джим — давний поклонник «Манчестер Юнайтед». Но в игру неожиданно вступил катарский инвестиционный фонд.

Ажиотаж вокруг сделки по продаже подогревают последние результаты «Манчестер Юнайтед»: больше десятка побед и минимум ничьих и поражений после перерыва на чемпионат мира. После такого отрезка сезона букмекерская контора «1хСтавка» считает, что «красные дьяволы» окажутся в четвёрке лучших команд АПЛ после сезона-2022/23, предлагая на это событие коэффициент 1.13.

Сколько денег хотят Глейзеры

Потенциальные инвесторы уверены, что предложение на сумму более 5 миллиардов фунтов стерлингов будет рассмотрено, но окончательная цена появится позже, когда станут известны все претенденты на покупку.

Утверждается, что некоторые инвесторы, проявившие ранний интерес, отклонили эту цену, указав на то, что другой клуб Премьер-лиги — «Челси» — был продан прошлым летом за 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Но с тех пор на рынок пришли другие кандидаты.

Братья Джоэл и Аврам Глейзеры несут общую ответственность за «Юнайтед», продажа должна быть согласована всеми членами семьи, владеющими долями в клубе. Но не все Глейзеры настроены на потерю активов. Высокая цена сделки необходима, чтобы уменьшить вероятность споров в семье.

Кто ещё заинтересован в сделке

Среди потенциальных покупателей мелькают американские компании и загадочная арабская инвестиционная группа, которая наравне с Рэтклиффом считается лидером торгов.

Предположения, что Дубай заинтересован в покупке «Манчестер Юнайтед», были отвергнуты инсайдерами, которые указали, что инвесторы из ОАЭ всецело поддерживают «Манчестер Сити».

Вместо этого указываются другие страны Ближнего Востока, где инвестиционный интерес к футболу наиболее высок: Катар, который уже владеет французским «ПСЖ», и Саудовская Аравия, в чьих руках английский «Ньюкасл».

Может ли Катар владеть двумя разными клубами

Группа Qatar Sports Investment, которой принадлежит «ПСЖ», активно изучает возможность инвестиций в английскую Премьер-лигу. Учитывая правила УЕФА, запрещающие владеть двумя потенциальными соперниками в Лиге чемпионов, вероятность прямой покупки «МЮ» инвестиционным фондом Катара уменьшается.

Интересный момент: Нассер Аль-Хелаифи, катарский бизнесмен, в прошлом месяце встречался с Даниэлем Леви из «Тоттенхэма», чтобы проверить возможность покупки «шпор».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения