Туманные перспективы — что стоит поменять Петру Яну, чтобы вернуться на победную тропу?

Петр Ян

CentralAsia (KZ) - Когда российский спортсмен завоевал титул, казалось, что он будет доминировать в дивизионе как минимум несколько лет. Но дисквалификация в бою с Алжамейном Стерлингом и проигрыш Шону О’Мэлли превратили недавнего доминатора дивизиона в бойца с туманными перспективами. На фоне последних неудач даже появились слухи о завершении карьеры или смене промоушена. Но Пётр пережил эмоциональное выгорание и готов к новым вызовам.

Новости о следующем сопернике россиянина появятся в ближайшее время, тогда же букмекеры начнут принимать пари на исход боя. Узнать букмекерские ставки на спорт и ММА в частности вы сможете по ссылке. По коэффициентам БК несложно определить фаворита в любом матче.

Подробности

Все фанаты ММА знают о любви Петра к Таиланду. Там он готовится к большинству поединков, и там проводит отпуск в настоящий момент. Последние бои показали, что в партере у российского бойца немало проблем. Стерлинг без особого труда несколько раз забирал спину россиянина. С О’Мэлли рисунок боя был иным, так как навыки американца в борьбе минимальны. Но даже с таким соперником у Яна ничего не получалось: он без проблем переводил Шона в партер, но на земле не мог занять выгодную позицию и особого ущерба не наносил.

По мнению большинства экспертов, именно недоработки в борьбе стали главной причиной последнего проигрыша и спровоцировали нарушение правил в предпоследнем бою.

Ян никогда не относился к топовым борцам, но у него отличная для ударника база и хорошие показатели защиты от тейкдаунов. Пётр может прогрессировать и в этом направлении, но вряд ли Таиланд — то место, где можно развивать навыки борьбы.

В этой ситуации вспоминается подготовка к бою с Кори Сэндхагеном, в котором Ян и завоевал чемпионский пояс. Тогда из-за карантина он не смог попасть в Таиланд и готовился в Дагестане. Тот бой Пётр провёл на высочайшем уровне — отличная выносливость, традиционно топовая стойка и эффективная борьба. Россиянин выглядел уверенно и без проблем забрал бой по очкам.

Потом он снова вернулся в Таиланд, где основное внимание уделяют стойке. Но ударных навыков не всегда достаточно для победы, особенно если в противниках топы дивизиона. Этот год будет для Яна определяющим, и если он ничего не изменит в подготовке, то может проиграть ещё 1-2 боя и окончательно выпасть из чемпионской гонки.

В этой ситуации логичным смотрится проведение тренировочного лагеря в Дагестане. Там способны устранить большинство проблем Яна и дать ему базу, которая позволит решать исход поединка как в стойке, так и на канвасе.

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