Число погибших при землетрясениях в Турции и Сирии превысило 45 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 39 672 человек. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на главу МВД страны. Общее число погибших в Сирии достигло 5 800 человек, включая погибших в повстанческом анклаве и в районах, контролируемых правительством, пишет Аljazeera.

«Согласно последним данным, в результате двух землетрясений погибли 39 672 человека, 105 505 человек пострадали»,— сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Как сообщили в министерстве Турции по делам окружающей среды, городскому планированию и борьбе с изменением климата, из-за землетрясения было разрушено более 84 тыс. зданий.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам в стране, а также в соседней Сирии.