В Турции спасатели нашли под завалами 2 млн долларов. Видео
- Азия и мир, общество
- 12:53, 18 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - В городе Газиантеп (Турция) обнаружили под завалами дома порядка 2 млн долларов и передали их полиции.
Спасатели увидели деньги, когда вытащили из-под завалов жилого комплекса мужчину.
«В общей сложности рядом с мужчиной были 2 миллиона долларов, спасатели передали деньги спецназу. Наши ребята в первую очередь спасают жизни, но и ценные вещи также передают полиции - это не единичный случай», - заявил агентству глава пожарной службы Газиантепа Джафер Йылмаз.
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