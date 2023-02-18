В Турции спасатели нашли под завалами 2 млн долларов. Видео

CentralAsia (CA) - В городе Газиантеп (Турция) обнаружили под завалами дома порядка 2 млн долларов и передали их полиции.

Спасатели увидели деньги, когда вытащили из-под завалов жилого комплекса мужчину.

«В общей сложности рядом с мужчиной были 2 миллиона долларов, спасатели передали деньги спецназу. Наши ребята в первую очередь спасают жизни, но и ценные вещи также передают полиции - это не единичный случай», - заявил агентству глава пожарной службы Газиантепа Джафер Йылмаз.