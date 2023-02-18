Ким Чен Ын посмотрел спортивные соревнования вместе с дочерью. Фото

CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э посетил спортивные соревнования между командами кабинета министров и Минобороны по случаю дня рождения покойного лидера страны Ким Чен Ира. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Всего прошло два состязания — игра в футбол и перетягивание каната. В обоих случаях победила команда министерства обороны: в футболе они обошли представителей кабмина со счетом 3:1, в перетягивании каната — 2:0.

⇳

Среди зрителей были министр обороны Кан Сун Нам, так и член президиума политюро ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон, а также члены правительства и сотрудники других министерств.

До прошлого ноября власти КНДР не подтверждали наличие у лидера страны детей. По данным южнокорейской разведки, у них с супругой Ли Соль Чжу две дочери и сын — 2010, 2013 и 2017 годов рождения. Ким Чжу Э — десять лет.

В последнее время Ким Чен Ын часто появляется с дочерью на публичных мероприятиях. 8 февраля Ким Чжу Э побывала вместе с родителями на мероприятиях по случаю 75-летия Корейской народной армии, также в начале февраля вместе с отцом она посетила военный парад, проведенный в честь этого праздника. После этого южнокорейские СМИ стали обсуждать возможность сделать ее преемницей главы государства.

14 февраля Северная Корея представила серию марок с Ким Чжу Э и ее отцом. Она посвящена испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». По оценкам западных экспертов, это вооружение имеет радиус действия 15 тыс. км и обладает разделяющейся головной частью, способной нести до целей сразу несколько ядерных зарядов.