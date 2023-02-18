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Экс-футболист «Челси» найден мертвым под завалами в Турции

CentralAsia (CA) -  Нападающий турецкого «Хатайспора», экс-футболист лондонского клуба «Челси» Кристиан Атсу найден мертвым под завалами в Турции. Об этом сообщил агент футболиста Мурат Узунмехмет в своем «твиттере».

Напомним, о местонахождении и состоянии Атсу не было ничего известно с самого начала разрушительных землетрясений в Турции на прошлой неделе. Ранее представители «Хатайспора» заявляли о том, что футболист собирался покинуть турецкий клуб накануне трагедии.

Атсу погиб в возрасте 31 года. За свою карьеру футболист сборной Ганы успел поиграть за английские «Челси», «Эвертон», «Ньюкасл» и «Борнмут», португальский «Порту», испанскую «Малагу» и другие клубы. К турецкому «Хатайспору» Атсу присоединился только в сентябре 2022 года.

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