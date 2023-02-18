В турецком Хатае спустя 278 часов после землетрясения спасли 45-летнего мужчину. Видео

CentralAsia (CA) - Спасатели извлекли мужчину живым из-под завалов в турецкой провинции Хатай на 12-е сутки после землетрясений, сообщило агентство Анадолу.

«Из-под завалов на 278-й час после землетрясений в районе Дефне провинции Хатай извлечен живым 45-летний мужчина», - сообщило агентство.

Hatay'ın Defne ilçesinde Hakan Yasinoğlu, depremin 278. saatinde enkazdan kurtarıldı https://t.co/9LRC9I9CsM pic.twitter.com/Q6awTFP5NP — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 17, 2023

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число жертв в обеих странах превысило 45 тыс. человек.