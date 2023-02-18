экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США прекратили поиски сбитых аэростатов

CentralAsia (CA) -  Американские военные не обнаружили обломки сбитых над штатом Аляска и над озером Гурон аэростатов. Североамериканское командование ПВО сообщило о прекращении поисков. Президент Джо Байден ранее заявил, что уничтоженные воздушные объекты не были разведывательными.

Поисковые работы осложнялись труднопроходимой местностью, а также погодными условиями, передает The New York Times. Для обнаружения объектов использовались различные средства, в том числе аэрофотосъемка и подводное сканирование, но это не дало результатов. В Канаде продолжаются поиски объекта, сбитого над ее территорией.

Американские военные сбили первый аэростат в начале февраля. Пентагон считает, что Китай с его помощью наблюдал за стратегическими объектами в США. Пекин это отрицает. По его версии, устройство попало в воздушное пространство США случайно и предназначалось для сбора метеорологических данных. После этого над США и Канадой было сбито еще три шара. Джо Байден заявил, что ничего не указывает на разведывательный характер этих объектов. По версии властей, они принадлежали частным компаниям или исследовательским институтам.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com