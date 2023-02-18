В Стамбуле ожидается мощное землетрясение, превышающие потери в Кахраманмараше, - сейсмологи

CentralAsia (CA) - Ожидаемое экспертами землетрясение в Стамбуле превысит потери Турции, зафиксированные при катастрофе на юго-востоке страны, будет иметь сокрушительные социально-экономические последствия, пишет газета Hürriyet.

Ряд сейсмологов в Турции в последнее время прогнозируют сокрушительное землетрясение в Стамбуле. Ученые констатируют, что мегаполис находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, в 15-20 км к югу от того участка Северо-Анатолийского разлома, который проходит под Мраморным морем. Именно это и предопределяет сейсмическую угрозу.

«По мнению экспертов, ожидаемое стамбульское землетрясение превысит наши потери в Кахраманмараше с точки зрения разрушений, которые оно вызовет, а также экономических и социальных последствий. Другими словами, землетрясение в Кахраманмараше - это почти репетиция стамбульского землетрясения», - пишет издание.

Сообщается, что в Стамбуле насчитывается 1 млн 164 тыс. зданий и 4,5 млн квартир, в каждой из которых проживает в среднем 3,3 человека. При землетрясении силой 7,5 баллов и выше ожидается, что 13 тыс. 492 здания будут серьезно повреждены, 39 тыс. 325 зданий - сильно повреждены, 136 тыс. 746 зданий - умеренно повреждены и 300 тыс. 963 здания - незначительно повреждены.

«При сценарии землетрясения 7,5 баллов и выше тот факт, что количество квартир, которые, как ожидается, будут серьезно и сильно повреждены, составляет более 211 тыс., дает представление о том, какие потери понесут квартиры, в которых в среднем проживает 3,1 человека. 255 тыс. зданий в Стамбуле были построены до 1980 года. 538 тысяч из них были построены между 1980 и 2000 годами, а 376 тыс. зданий были построены после 2000 года, после землетрясения в Коджаэли в 1999 году. Другими словами, 70% зданий в Стамбуле были построены до 2000 года. Тот факт, что 30% из них были построены после 2000 года, не означает, что они безопасны. Во время землетрясения в Кахраманмараше мы также видели, как рухнули роскошные комплексы, построенные несколько лет назад как «сейсмостойкие» и населенные сотнями людей. Некоторые из так называемых сейсмостойких жилых комплексов, которые были спланированы в соответствии с правилами сейсмостойкости, обрушились еще на стадии строительства», - подчеркивает газета.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число жертв в обеих странах превысило 45 тыс. человек.