На Солнце произошла одна из крупнейших за последние годы вспышек, - ученые

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CentralAsia (CA) - На Солнце произошла одна из крупнейших за последние несколько лет вспышек, на Земле в ближайшие два-три дня возможны геомагнитные последствия, в частности умеренные магнитные бури, сообщил РБК главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«Сразу поясню, что это не рекордное событие в истории, были события раз в 10, 15 крупнее, но, навскидку, это самая крупная вспышка за несколько лет. Выделяющееся событие», — подчеркнул ученый.

Он рассказал, что вспышка стала неожиданной, несмотря на предшествовавшее «некоторое усиление активности» солнца. По словам Богачева, в течение недели может произойти повторное событие.

Он объяснил, что несмотря на мощность вспышки, на Земле не будет особо сильных последствий, поскольку ее затронет «только ограниченным краем».

О том, что на Солнце произошла вспышка, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. Ее классифицировали как X2.2, то есть вспышка относится к высшему классу «Х».

Событие навали крупнейшим с 20 апреля прошлого года, однако тогда вспышка схожей интенсивности была не такой продолжительной — она продлилась 23 минуты, в то время как произошедшая в ночь на 18 февраля — около полутора часов.

«Согласно предварительным данным, облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом, достигнут орбиты Земли в течение 1,5 — 2 суток, то есть 20 февраля 2023 года», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что за прошедшие полтора месяца текущего года было зафиксировано уже пять вспышек высшего класса, тогда как за весь прошлый год таких событий было всего семь. «Рост активности Солнца примерно на 20-30% превышает прогнозный, что может означать либо более ранний выход на пик активности, возможно уже в конце текущего года, либо существенно более высокий максимум, чем прогнозировалось ранее», — заключили в РАН.