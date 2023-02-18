Рабочие из Узбекистана и Таджикистана пожаловались, что им не выплатили деньги за строительство окопов в Запорожье, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Рабочие из Узбекистана и Таджикистана пожаловались в полицию, что им не выплатили деньги за строительство окопов в Запорожской области. За один окоп наниматели обещали заплатить 800 тысяч рублей.

Как сообщает Baza, таджикистанцу Аминжону предложили опасную, но хорошо оплачиваемую работу около месяца назад. Парень, сидевший без дела, согласился, и его отправили в Запорожскую область на автобусе.

По словам мужчины, вместе с ним были 32 человека – все граждане Таджикистана и Узбекистана. Строителей привезли на место, поселили в заброшенные дома, и они начали работу. Окопы рыли с помощью трактора, затем строители усиливали их балками.

Мужчина проработал около месяца, за это время он вырыл два окопа. Когда пришло время платить, нанимавший его Сергей отдал ему лишь 595 тысяч рублей (меньше, чем за один окоп).

Аминжон несколько раз звонил Сергею, чтобы тот выполнил изначальные условия, но наниматель отказался. Даже при таком раскладе таджикистанцу повезло больше, чем некоторым коллегам: по его словам, часть остальных строителей пока не могут вернуться в Москву. У кого-то случился аппендицит, другой рабочий потерял кисть руки, но никакой адекватной медицинской помощи они не получили.

Вернувшись в Москву, Аминжон пошёл писать заявление на обманувшего «Сергея Евгеньевича».

По информации Baza, с такими же заявлениями в полицию обратились ещё трое рабочих из Таджикистана.

После жалобы Аминжону начали звонить с незнакомых номеров с угрозами. Неизвестные требуют от него забрать заявление, или «они приедут и расправятся с ним». Данных Сергея Евгеньевича Аминжон не помнит – никаких бумаг или договоров он не подписывал. Рабочий сильно напуган и боится выходить из дома.