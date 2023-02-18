Власти Стамбула рассказали о вероятности обрушения 318 зданий при землетрясении

CentralAsia (CA) - Не менее 318 зданий в Стамбуле с населением порядка 10 тысяч человек находятся в зоне моментального обрушения при землетрясении, заявил помощник генерального секретаря мэрии города Бугра Гекче, передает DHA.

По словам Гёкче, власти с 2019 года совместно со Стамбульским техническим университетом запустили программу добровольной и бесплатной оценки домов в городе, позволяющей за 90 дней выявить риск обрушения.

Он отметил, что многие жители не регистрируются в программе из-за опасений, что дом в случае обнаружения опасности будет расселен. При этом за 3 года было обработано почти 30 тысяч обращений, а после землетрясения 6 февраля получено почти 40 тысяч запросов - среди них с требованием срочно проверить здание.

«318 зданий из проверенных нами относятся к категории моментального обрушения (при землетрясении), еще 1525 относятся к категориям D и E - высокого риска. Мы подготовили план сначала для 318 зданий, где проживают 10 тысяч человек – дома будут эвакуированы, владельцам квартир будет компенсирована стоимость аренды квартиры», - цитирует агентство DHA чиновника.

Он отметил, что арендаторы не смогут рассчитывать на финансовую помощь мэрии - только на единовременную выплату для переезда.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы в обеих странах погибли более 45 тыс. человек.